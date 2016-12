Dekriminalizimi/ Ylli Manjani: Ka ende persona që kanë kryer krime dhe që ushtrojnë detyra shtetërore  

Ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani nëpërmjet një postimi në Facebook ka reaguar duke mbajtur një qëndrim mbi ligjin e dekriminalizmit dhe fakin se 2017 duhet të jetë viti që do të sjellë zbatimin e plotë të ligjit, i cili do të largojë politikën dhe shtetin shqiptar nga bota e krimit. Manjani në shkrimin e tij është tepër i drejtpërdrejtë dhe nuk e mohon aspak se ka individë me të shkuar kriminale, që ushtrojnë funksione shtetërore, ndaj për këtë arsye i ka bërë thirrje partive politike që të ndalojnë mbështetjen dhe riciklimin e këtyre personazheve. Deklarata e ardhur nga një prej zërave më të rëndësishëm brenda kabinetit qeverisës, siç është ai i ministrit të Drejtësisë , është vërtetë shqetësuese dhe e bën akoma më të pamohueshëm faktin se politika dhe administrata është e kapur prej klientelizmit, që ka favorizuar hyrjen e individëve me të shkuar kriminale në instancat shtetërore. Le të mos lëmë këtu pa përmendur faktin se mazhoranca e qeverisur prej Edi Ramës, është ajo që ka pasur dhe ka në gjirin e saj disa prej kriminelëve më në zë, të futur në botën e politikës prej dëshirës së kryeministrit për të inkriminuar të gjithë sistemin dhe për të fuqizuar pozitat e tij me pushtetin nëpërmjet lidhjeve personale me botën e krimit. Ajo çfarë ministri Manjani ka shkruar për finalizimin me sukses të implementimit të ligjit për dekriminalizimin, është një goditje që shkon drejtpërdrejt për dëshirat e Edi Ramës, që ecnin në linjën e inkriminimit të politikës dhe administratës. Kështu pra Manjani shkruan se ka ende persona që kanë kryer krime dhe që vazhdojnë të qëndrojnë në detyrë, duke hedhur dritë mbi atë që mediat dhe opozita kanë vijuar ta denoncojnë mbi lidhjet e krimit dhe bandave me Edi Ramën dhe faktin se ai i ka dorovitur personat me precedentë penalë me poste ministrash, kryetarë bashkish dhe mandate deputetësh. Fakti që Edi Rama është kthyer në pengesën kryesore të ligjit të dekriminalizmit është i pamohueshëm, sepse ai ka dalë në mbrojtje të Elvisit të Kavajës, Armando Prengës dhe Mark Frrokut duke mos pranuar vendosjen e tyre përballë drejtësisë ashtu siç duhet rezlizuar në një shtet të së drejtës. Rama është engjëlli mbrojtës i botës së krimit dhe drogës ndaj edhe thirrja e ministrit Manjani për politikën që duhet të distancohet dhe të mos lejojë penetrimin e “kriminelëve” të rinj në funksione drejtuese, është një kërkesë që në mënyrë indirekte i drejtohet kryeministrit të vendit, i cili në 2013-ën nxitoi të fuste në parlament hajdutët, vrasësit, narkotrafikantët, tutorët dhe përdhunuesit, sepse ata përbëjnë klasën e individëve, të cilët e kanë ndihmuar Edi Ramën të ngjisë shkallët e pushtetit. Por 2017 kërkon që dekriminalizimi të finalizohet me sukses dhe Edi Rama do të duhet të shkëpusë lidhjet e tij me botën e errët të krimit dhe drogës në emër të drejtësisë, shtetit ligjor dhe demokracisë, që realisht i nevojitet shqiptarëve, sepse ashtu siç e ka thënë Manjani në shkrimin e tij, nuk mund të bëhet dot as politikë e as shtet me funksionarë vulnerabël, pra të kapur peng nga e shkuara e tyre kriminale.”Dekriminalizimi” i institucioneve publike nga persona me të shkuar kriminale është tema që po mbyll këtë vit. Përtej diskutimeve procedurale mbi dokumente dhe të drejtat e njeriut një gjë mbetet: kemi ende persona, që në jetën e tyre kanë kryer një krim dhe që janë zgjedhur apo emëruar në një detyrë publike! Kjo ishte moralisht e papranueshme dhe tashmë është dhe ligjërisht e tillë! Debati politik mbi çështje konkrete nuk ndihmon! Politika duhet vetëm të distancohet sot dhe të mos lejojë nesër (vitin e ardhshëm) penetrimin e “kriminelëve” të rinj në funksione drejtuese! Nuk bëhet dot as politikë e as shtet me funksionarë vulnerabël, pra të kapur peng nga e shkuara e tyre! I burgosuri nuk mund të bëhet gardian! Ai/ajo që fjalët “ç’a ke që sheh” i përdor rregullisht nuk mund të drejtojë asgjë, përveç egos personale! Kështu që “dekriminalizimi” si koncept i veçantë ligjor pati një efekt. Viti që vjen është ftesë për Partitë Politike të ndalojnë “riciklimin” e këtyre personazheve! Janë dy alternativa: të kthejmë besimin tek politika dhe shteti, ose ta shkallmojmë atë (besimin) përfundimisht! Kam mendimin se të pastrit, të diturit, të drejtët, të përkushtuarit dhe punëtorët do kthejnë besimin! Të tjerët të lënë në mes të rrugës! Jam i bindur që viti 2017 do jetë viti i kthesës! Kështu do ta gëzojmë vërtetë vitin që vjen”, tha Manjani.