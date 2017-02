Dekriminalizimi/Del lista e re me ortakët e Edvinit, në parlament e bashki, me rekorde të tmerrshme kriminale

Pas dorëzimit të mandateve të deputetëve Shkëlqim Selami dhe Dashamir Tahiri, Prokuroria e Përgjithshme ka vendosur nën hetim edhe nëntë funksionarë të lartë, ku bëjnë pjesë deputetë dhe kryebashkiakë me dyshimin se ata janë subjekt i ligjit të Dekriminalizimit. Është televizioni Top Channel ai që ka verifikuar listën e Prokurorisë nga burime zyrtare dhe kështu rezulton se 6 prej tyre janë deputetë dhe 3 kryebashkiakë, ata të Poliçanit, Tepelenës dhe Pogradecit. Ndërkohë Artan Gaçi, Armando Prenga, Gledion Rehovica, Aqif Rakipi, Omer Mamo dhe Mhill Fufi janë deputetët që Top Channel konfirmon se po verifikohen nga Prokuroria. Të gjithë këta zyrtarë janë të mazhorancës përveç kryetarit të Bashkisë së Pogradecit, Eduard Kapri, i cili është i zgjedhur si përfaqësues i Partisë Demokratike.

Deputeti Mhill Fufi ndërkohë është i përjashtuar nga grupi i PD-së, pas votës së tij për një nga 7 ligjet e drejtësisë dhe nga selia blu llogaritet si votues i mazhorancës. Ajo çfarë bie në sy është se, në procedurën e verifikimit, Prokuroria ka përfshirë edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Prokuroria e Përgjithshme ka dërguar në KQZ disa shkresa me përmbajtje të njëjtë për 9 funksionarët publikë, duke kërkuar informacion se në çfarë stadi verifikimi janë formularët e tyre të dekriminalizimit. Ky është një proces që KQZ-ja e ka kryer prej disa muajsh, kur u bë edhe mbledhja e formularëve të deklarimit dhe konfirmohet se përgjigjja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është se 6 deputetët dhe 3 kryebashkiakët nuk janë në pozitat e humbjes së mandatit.

Përgjigjja zyrtare e KQZ-së është nisur të hënën drejt Prokurorisë, e cila është e vetmja hallkë që mund të hetojë për të shkuarën e këtyre zyrtarëve, jashtë kufijve të vendit, dhe më thellësisht në kohë dhe në përmbajtje.

Kapri: Jam i pastër dhe me PD, thashethemet në media janë të pavërteta/ Kryetari i Bashkisë së Pogradecit, Eduart Kapri nëpërmjet një postimi në Facebook ka reaguar menjëherë pas lajmeve të publikuara në media, lidhur me përmendjen e emrit të tij në listën e Prokurorisë ku gjenden funksionarët e dyshuar si subjekt të ligjit të Dekriminalizmit. Kapri sqaron se ai është një figurë e pastër dhe i papërlyer, duke shtuar se gjatë kohës që ai ishte kandidat për kreun e Bashkisë së Pogradecit, ka qenë në fuqi dhe ligji i dekriminalizimit. “Dua të komunikoj me publikun, në lidhje me një lajm të pavërtetë që po shpërndahet në media pa u ndalur, edhe pse nuk ka asnjë fakt, dhe asnjë bazë ku të qëndrojë. Unë si i zgjedhur në këtë detyrë të lartë, jam i hapur dhe respektoj çdo ligj të vendit, dhe madje e vlerësoj shumë atë të dekriminalizimit. Kur kam vendosur të kandidoj për kryetar bashkie në Pogradec, ligji ka qenë në fuqi, dhe sigurisht nuk ka qenë pengesë për mua”, shkruan Kapri në Facebook. Ndërkohë ndër të tjera ai thekson se është i zgjedhur nga populli i Pogradecit për detyrën që ka dhe është një figurë politike që i përket Partisë Demokratike dhe nuk ka qenë asnjëherë në të shkuarën pjesë e LSI-së. Kryebashkiaku i djathtë shprehet se është i hapur për çdo verifikim, ndërkohë që nënvizon se është i angazhuar plotësisht për protestën e datës 18 shkurt, të organizuar nga opozita shqiptare. “Jam i hapur për çdo verifikim ndërkohë që KQZ ka konfirmuar vërtetësinë e çdo të fakti në formular. Nuk kam pasur asnjë problem në të kaluarën time, dhe me besim të madh jam se s’do kem as në vazhdim, sepse e kam vendosur të mos bëhem asnjë ditë pjesë e asnjë krimi. Ajo për të cilën nuk jam i hapur, janë mashtrimet, trillimet dhe intrigat politike. Unë kam fituar zgjedhjet si kandidat i Partisë Demokratike dhe politikisht i përkas kësaj force politike. Nuk kam qenë kurrë pjesë e LSI. Redaksia e lajmeve në Top Channel ka reflektuar duke korrigjuar lajmin. Qytetarët e Pogradecit sot kanë nevojë për punë, për zhvillim, për mirëqenie. Përpara kemi protestën e datës 18 Shkurt ndaj është detyra e të gjithëve ne dhe çdo qytetari të protestojmë kundër padrejtësive, kriminelëve të vërtetë në pushtet, varfërisë dhe kaosit që po përjeton sot vendi”, vijon më tej postimi i kryebashkiakut të Pogradecit.