Dëmshpërblimi për përmbytjet/Ish-kryeministri Berisha: Po diskriminoni shkodranët

Në Shkodër fermerët e Obotit kanë protestuar për kërkesën e tyre të vazhdueshme për dëmshpërblim të përmbytjeve të vitit 2010-2011. Ata kërcënuan me bojkot të zgjedhjeve dhe grevë urie. Ish-kryeministri Berisha nga Kuvendit teksa foli rreth kësaj çështje theksoi se qeveria “Rama” po diskriminon shkodranët

Ndërsa prej ditësh banorët e disa zonave në Shkodër po protestojnë për dëmshpërblimet e përmbytjeve të viteve 2010-2011, ish-kryeministri Berisha tha se qeveria po i diskriminon vetëm pse janë shkodranë. Duke folur nga foltorja, Berisha tha se kreu i OSHE duhet të detyrojë KESH të vazhdojë me dëmshpërblimin e tyre sipas ligjit të digave, pasi janë borxhlinjtë më të vjetër të shtetit. “Në Shkodër janë qindra e mijëra familje të cilat diskriminohen për fajin e vetëm se janë shkodranë. Për asnjë përgjegjësi tjetër. Atyre u ndodhi përmbytja katër vjet më parë, pothuajse nga më të mëdhatë. KESH me ligjin e këtij vendi është i detyruar ti zhdëmtojë. Ligji i digave detyron KESH ti zhdëmtojë. KESH-i në atë periudhë është në disbalancë dhe dihej situata, sot KESH është rrjepësi kryesor i shqiptarëve, krenaria. I emëruari i madam Ramës, hajdutin Çela e ka emëruar Linda Rama, është i rekomanduari i saj, e keni peshqesh prej saj. Detyroje KESH tu japë diçka të përmbyturve në Shkodër, ne e detyruam në vitin 2013 për një sasi. Vazhdo dhe shlyeje detyrimin. Është e vërtetë që digat janë të OSSH dhe janë ndërmarrje publike. Nëse i ka ndërmarrje tjetër duhet të bëjë transfertën, jam plotësisht dakord. Por pronari i digave duhet ti zhdëmtojë. U them mos u tallni me ta se në mënyrë absolute do u jepni çdo qindarkë. Nuk mund ti diskriminoni se janë shkodranë. Këtë nuk mund tua bëni atyre. Të parë që duhet të dëmshpërblehen janë ata sepse janë më të vjetrit në borxh. Janë fshatarët që kanë pesë vite që shteti ka borxh ndaj tyre, për të mos thënë jepu dhe interesat”.

Protesta – Fermerët e Shkodrës dhe Beratit kërkojnë dëmshpërblim për përmbytjet/ Edhe në Berat rreth 45 familje u takuan me prefektin, duke ngritur pretendimin për mosmarrjen e dëmshpërblimit nga përmbytjet e vitit 2015. Mungesa e një përgjigje nga qeveria ndonëse afati i lënë ka përfunduar, ka bërë që edhe banorët e Obotit të dalin në protestë. Ata kërkojnë akordimin e dëmshpërblimit për përmbytjet e 2010 – 2011 të dëmeve në banesa dhe biznese, ndërsa shtojnë se do të bojkotojnë edhe zgjedhjet e deri në grevë urie. "Na kanë zhgënjyer, prandaj i lutemi shtetit të verë dorë mbi ne që të na japë dëmshpërblimet". "Ne na ka mbytur dora e njeriut, jo shteti". "I kërkojmë shtetit dëshmpërblimet e banesave një më një". Njësia administrative e Obotit në Anë të Malit ishte më e goditura nga përmbytjet e atyre viteve, ku uji në banesa shkoi deri në 2 metra. Edhe në Berat, fermerët e prekur nga përmbytjet e vitit 2015, kërkuan dëmshpërblimin e munguar, gjatë takimit me prefektin Fadil Nasufi. Përmbytjet e ndodhura në vitin 2015 shkaktuan dëme të mëdha në Qarkun e Beratit, ku të paktën 490 familje në tre bashki u dëmshpërblen, ndërsa të tjerët ende jo.