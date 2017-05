Dënimi për shpifje ndaj Tahirit/ Paloka: Vendimi u mor nën presionin e Ramës

Me një vendim të ditës së djeshme, Gjykata e Lartë ka dënuar me 500 mijë lekë gjobë, kreun e grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Edi Paloka. Ky vendim erdhi pas denoncimit të bërë nga ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri, i cili kishte paditur për shpifje Palokën, pas akuzave të bëra rreth 1 vit e gjysëm më parë për lidhje të ministrit me bandat kriminale. Në atë kohë deputeti demokrat me të drejtë akuzoi Tahirin se i bëri presion medias dhe prokurorisë dhe për këtë akuzë e njëjta gjykatë e dënoi me 2 milionë lekë për shpifje Edi Palokën pas kallëzimit të kryeministrit Edi Rama. Pas vendimit të djeshëm të gjykatës ka reaguar deputeti demokrat Edi Paloka, që e ka konsideruar vendimin e gjykatës të ndikuar nga kryeministri Edi Rama. Ai gjithashtu thekson se Saimir Tahiri është përgjegjës për kanabizimin e Shqipërisë, ndërsa shprehet se opozita nuk do të lejojë që drejtësia të mbetet peng e duarve të Ramës. “Në një kohë që gjithë opinioni publik, shqiptar dhe ndërkombëtar, tregojnë me gisht qeverinë “Rama” dhe drejtpërdrejt Saimir Tahirin si autor të kanabizimit të Shqipërisë dhe lidhjeve me krimin, kur edhe Fatmir Xhafaj, ministri që zëvendësoi Tahirin e drejtoi gishtin te Saimir Tahiri, Gjykata e Lartë – e vënë në presion nga bosi i Tahirit – merr vendime të tilla. Kjo është arsyeja pse ne nuk lejojmë dhe nuk do të lejojmë që drejtësia të mbetet në duart e Ramës dhe kujtdo pushtetari tjetër. Shkëputja e lidhjeve të qeverisë me krimin janë një nga arsyet madhore pse ne protestuan dhe realizuam qeverinë teknike. Fitorja e PD në 25 qershor do të jetë mbyllja e historisë së republikës së vjetër dhe fillimi i asaj që pret çdo shqiptar, republika e re”, thuhet në reagimin e Palokës.