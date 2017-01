Denoncimi/ Arben Ahmetaj mashtroi në parlament për programin e mbështetjes për invalidët

Ish-kryeministri Sali Berisha ka denoncuar gjatë ditës së djeshme atë që e ka titulluar si cinizmin dhe mashtrimin e ministrit të Financave, Arben Ahmetaj me buxhetin e dedikuar për invalidët në Shqipëri. Berisha nëpërmjet një postimi në Facebook, ku ka publikuar një mesazh të ardhur nga një qytetar dibran, i cili tregon për gjendjen skandaloze ku janë katandisur invalidët në Shqipëri, pasi shteti i jep vetëm 170 mijë lekë të vjetra, përpiqet të nxjerrë në pah fytyrën e vërtetë të politikave sociale të këtij shteti infantil. Postimi i plotë i ish-kryeministrit Berisha: Qytetari dixhital denoncon cinizmin dhe mashtrimin e ministrit qesharak të financave, Ahmetaj dhe deklaratën e tij në parlament për mbështetjen e invalidëve. Ai ka nënën invalide dhe pensioni i mjafton vetëm për tre ilaçe që merr!!“Përshëndetje z.Sali Berisha. Më fal që po ju shqetësoj. Jam I.M nga Dibra. Sapo dëgjova këtë ministrin e Financave për përkushtimin ndaj invalidëve. Do të lutem nëse s’je në parlament të jesh i pranishëm dhe i thuaj këto fjalë. Kush interesohet për nënën time që e kam invalide të plotë dhe nga mëngjesi në darkë do kujdestar dhe shteti jep 170 mijë lekë të vjetra në muaj, që as për 3 nga ilaçet e saj nuk i dalin. Ça përkushtimi kanë ndaj invalidëve këta maniata thesaresh? Të lutem lexoje këtë SMS. Kam kërkuar që babai të jetë kujdestar nuk e kanë pranuar dhe kam ardhur nga Anglia për ti shërbyer nënës time. Ju falenderoj z.Sali Berisha. Harram ja bëftë zoti këtyre koteleve që mërmërit kot para shqiptarëve.”