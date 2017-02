Denoncimi/ Drejtori sigurims i SHCBA-së pastron dosjet e drejtuesve të policisë kundrejt mijëra eurove

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka publikuar mesazhin denoncues të një oficeri dixhital, në të cilin akuzohet drejtorin e Shërbimit të Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave në Ministrinë e Brendshme, Arben Skëndo, se merr mijë euro për të mbyllur hetimet e drejtuesve të policisë që kapen me shkelje të ligjit

Ish Kryeministri Sali Berisha ka publikuar denoncimin e oficerit për drejtorin e SHKB Arben Skendos i cili ka marrë ryshfete të majme pothuajse nga të gjithë drejtuesit e drejtorive dhe komisariateve në të gjithë Shqipërinë që kanë qenë dhe janë të përfshirë direkt me kultivimin e kanabisit në të gjithë vendin. Ai ka denoncuar emrat e personave nga të cilët ka marrë ryshfete për të mos nxjerrë emrin e Klement Balilit. Ish Kryeministri Sali Berisha ka publikuar në faqen e tij on line, facebook, mesaxhin e një qytetari, me profesion officer, i cili shkruan për rastin e drejtorit e SHKB që ka shkatërruar dhe shitur punën e institucionit tek drejtuesit e policisë së shtetit që kanë qenë dhe janë të përfshirë direkt me kultivimin e kanabisit në të gjithë vendin pasi u mbyll dosjet e trafiqeve drejtorëve të policisë së qarqeve duke ju marrë ryshfet qindra mijëra euro. Sipas oficerit që ka denoncuar rastin përmend emrin e Arben Skendos i cili ka marrë ryshfete të majme, që nga drejtori i kufirit në Vlorë Gëzim Zhupaj një shumë prej 220 mijë euro, 170 mijë euro nga ish shefi të komisariatit Sarandë, Besmir Sakajani, bashkëpunëtor i Balilit që ishte në prag arrestim dhe 150 mijë euro shefit të komisariatit të Krujës për të mos u arrestuar. Në mesazhin e qytetarit lexohet indinjata e denoncuesit pasi sipas tij ky fenomen ka ndodhur po thuajse me të gjithë drejtuesit e drejtorive dhe komisariateve në të gjithëShqipërinë:”Përshëndetje doktor, jam një oficer i SHKB-së, ju bëj me dije se drejtori jonë i përgjithshëm Arben Skendo një oficer i vjetër i sigurimit të shtetit është personi që ka shkatërruar dhe shitur punën tonë tek drejtuesit e policisë së shtetit që kanë qenë dhe janë të përfshirë direkt me kultivimin e kanabisit në të gjithë vendin…për të gjithë këta drejtues që janë marr me këtë veprimtari të paligjshme institucioni jonë në bazë të informacioneve të ardhura dhe grumbulluara ka mbledhur plot fakte e prova dhe e ka bërë detyrën e vet dhe ka qenë mëse e mjaftueshme që këta drejtues sot të ishin në burg…por Arben Skendo nuk i ndoqi dhe bëri punën që ka për detyrim me ligj por i zgjidhi këto punë privatisht duke zhdukur provat dhe duke ju marrë këtyre drejtuesve mijëra euro…kjo gjë ka ndodhur po thuajse me të gjithë drejtuesit e drejtorive dhe komisariateve në të gjithë Shqipërinë…po ju jap disa raste: Vetëm në Vlorë drejtorit të policisë kufitare Gëzim Zhupaj në këmbim të zhdukjes së provave i ka marrë 220 mij euro…shefit të komisariatit të Krujës për të mos e arrestuar i ka marrë 150 mijë euro…një ish shefi të komisariatit të Sarandës Besmir Sakajani i cili është i lidhur me Klement Balilin dhe ka qenë për tu arrestuar i ka marrë 170 mijë euro…krimet e rënda të merren vetëm me këtë drejtues dhe do të vërtetojnë e kuptojnë gjithçka ka ndodhur me kultivimin e kanabisit në Shqipëri…”