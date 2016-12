Denoncimi/ Edvini detyron mësuesit të paguajnë drekat në biznesin e Eskobarit të Ballkanit  

Ish Kryeministri Berisha ka postuar në faqen e tij të Facebook-ut denoncimin që vjen nga një qytetare e shqetësuar për abuzimet e pushtetit dhe organizimin e detyrueshëm të drekave të arsimtarëve dhe punonjësve të tjerë të shtetit në resorti e drogës “Santa Quaranta” të Eskobarit të Ramës. Qytetarja dëshmon se punonjës së bashkisë së Delvinës si edhe mësuesit e shkollave detyrohen që të shkojnë dhe të paguajnë me pagat e tyre që nuk ju mjaftojnë të mbyllin muajin, në biznesin e Eskobarit, që gjoja ishte sekuestruar:”Mirëmbrëma z.Berisha. Unë që po ju shkruaj jam një qytetare nga Delvina. Me rastin e festave të fundvitit, gjithë mësuesit e shkollave të qytetit dhe fshatrave përreth si dhe punonjësit e bashkisë Delvinë, janë detyruar të shkojnë për drekë me lekët e tyre (20-30mijë lekë/personi) tek Santa Quaranta që gjoja ishte sekuestruar. Njerëzit mezi shtyjnë muajin, mezi marrin rrogat dhe si përfundim janë të detyruar t’ja kthejne sërish Escobarit”, përfundon mesazhi i qytetares.