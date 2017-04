Denoncimi Ervin Salianji/Nga kulla 250 mln dollarë, Rama fiton 142 mln euro, miku i tij merr prona falas

Sekretari për Aksionin Qytetar në PD, Ervin Salianji ka denoncuar projektligjin e qeverisë për ndërtimin e një kulle që kushton 250 milion dollarë në zgjatimin e Bulevardit të ri të Tiranës. Sipas Salianjit mikut të Ramës po i falen prona në Tiranë, ndërsa skema e përfitimit është 142 milionë për kryeministrin

Sekretari për Aksionin Qytetar në PD, Ervin Salianji ka denoncuar projektligjin e qeverisë për ndërtimin e një kulle që kushton 250 milion dollarë në zgjatimin e Bulevardit të ri të Tiranës. Përmes një postimi në “Facebook”, Salianji thotë se qeveria kërkon që t’i japë 25 mijë metra katrorë falas dhe përjashtim nga të gjitha taksat për 15 vjet një kompanie arabe në shkëmbim të ndërtimit të një kulle që premtohet se do të kushtojë 250 milionë dollarë. Sipas Salianjit “mikut të Ramës po i falen prona në Tiranë, ndërsa skema e përfitimit është 142 milionë për Ramën”.

Skema e përfitimit 142 milion për Ramën dhe ja kush është miku qe i falen prona publike me mes të Tiranës dhe favorizohet me ligj të posaçëm. Me një nxitim të pashpjegueshëm proçedurial, pa asnjë diskutim publik, pa asnjë konkurrencë apo pa krijuar kushtet e garës së ndershme, ku i shkelet e drejta bizneseve vendase apo të huaja për të konkurruar, qeveria e kaloi dje në komisione parlamentare dhe po vrapon që me shumë gjasë nesër ta paraqesë në Kuvend projekt-ligjin mbi marrëveshjen 250 milion euro me kompaninë arabe. Duhet theksuar se çdo investim i huaj duhet mbështetur, çdo investim duhet parë si prioritet i përfitimit të vendeve të punës, të rritjes së të ardhurave, reputacionit të mirë të ekonomisë shqiptare e një sërë përfitimesh të tjera ekonomike dhe sociale. Çdo investim duhet parë si marrëveshje përfitimi publik e kombëtar dhe nëse nuk është e tillë nuk mund të konsiderohet aspak investim.

Por pse pikërisht kjo marrëveshje që duket në pamje të parë si thithja e një investimi të huaj është më shumë një aferë gjigante korrupsioni! Projektligj i veçantë i propozuar nga Këshilli i Ministrave në kuvend kërkon që t’i japë 25 mijë metra katrorë falas dhe përjashtim nga të gjitha taksat për 15 vjet një kompanie arabe në shkëmbim të ndërtimit të një kulle që premtohet se do të kushtojë 250 milionë dollarë. Ndërsa reklamohet vlera e investimit, jo pa qëllim nuk bëhen transparente kushtet që ka shkëmbyer apo falur qeveria”, shkruan Salianji. Më tej, ai thotë se vetëm vlera e tokës që i falet kompanisë në zgjatimin e bulevardit ekzistues e cila ka një sipërfaqe prej 25.000m katrore, vlerësohet së paku 62 milion euro. “1)Përjashtimi nga tatimi mbi vlerën e shtuar vetëm për vlerën e ndërtimit i fal kompanisë 20 për qind TVSh që rezulton 50 milion euro të tjera të falura. (2)Duke vijuar me përjashtimin nga taksat dhe tarifat vendore për 15 vjet, vlera e së cilave i kalon së paku 30 milion euro të tjera të falura, te cilat përveçse nuk hyjnë në buxhetin e shtetit dëmtojnë konkurrencën dhe interesat e bizneseve të tjera vendase të së njëjtës fushë. Me një kalkulim fare të thjeshtë në shkëmbim të këtij “investimi” qeveria fal nga pasuria publike dhe nga taksat e qytetareve 142 milion euro (62 milion euro vlera e tokës, 50 milion euro TVSH, 30 milion euro taksa dhe tarifa). Nëse ky investim sërish edhe me kushtet lehtësuese të investimeve të këtij lloji do të rezultonte pas një procesi transparent ku hapej konkurrenca për të gjitha kompanitë me rregulla te përcaktuara garë, dhe informacion transparent ndoshta do të diskutohej në një prizëm tjetër. Por ajo që po ndodh është dhënia në mënyrë preferenciale si një ofertim i falur nga vetë qeveria shqiptare, çka e bën këtë një megaskandal”, shkruan Salianji.