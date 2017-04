Denoncimi i Bashës/ 2.5 mln rrënjë kanabis të pa protokolluara fshihen në tunelet e magazinat e vendit

Kreu i PD ka deklaruar se gjenden afërsisht 2.5 mln rrënjë kanabis të pa protokolluara që po ruhen në tunelet dhe magazinat e vendit. Kreu Opozitar u shpreh se Shqipëria është e gjitha e mbushur me drogën e Edi Ramës, ndërsa ekziston projekti për ta përdorur në blerjen e vullneti të qytetarëve, siç ndodhi në Dibër apo Kolonjë

Kreu i PD ka deklaruar se gjenden afërsisht 2.5 mln rrënjë kanabis të pa protokolluara që po ruhen në tunelet dhe magazinat e vendit. Basha ka theksuar se kjo është shifër zyrtare e policisë, e cila thekson se i ka korrur dhe shkatërruar, por e vërteta është krejt ndryshe. Kreu Opozitar u shpreh se Shqipëria është e gjitha e mbushur me drogën e Edi Ramës, ndërsa ekziston projekti për ta përdorur në blerjen e vullneti të qytetarëve, siç ndodhi në Dibër apo Kolonjë. “Më thuaj, 2.5 milionë rrënjë kanabis, shifër zyrtare e policisë. 2.5 milionë rrënjë kanabis të shkatërruara. Mesatarisht janë katër kilogram për rrënjë. I bie, 10 milionë kilogramë. I paskan shkatërruar, sipas policisë. Ne thamë, i korrën, por a i shkatërruan apo jo, duhet verifikuar. Si duhet verifikuar. Si në çdo vend tjetër të Bashkimit Evropian, të NATO-s, Shqipëria ka pasur dhe ka protokollet e asgjësimit të drogës, që është një mall me vlerë të lartë në tregun e paligjshëm të drogës. Këto protokolle parashikojnë vendin, orën, regjistrimin dhe praninë e prokurorëve dhe institucioneve të tjera që verifikojnë asgjësimin. Ish-oficerët e policisë të cilët i shoh këtu të pohojnë me kokë, sepse kjo dihet, ky është protokolli. Ku janë protokollet e shkatërrimit të 2.5 milionë rrënjëve bimëve narkotike? Po pse nuk ka protokolle? Sepse droga nuk është asgjësuar, droga është në tunele, magazina dhe bunkierët e mafias shqiptare në bashkëpunim me qeverinë shqiptare. Prandaj zbulohen 12 ton në Përmet, 2 ton këtu, 1 ton aty. Mirë e tha Elton Metaj, nuk është më lajm kur ka drogë, por kur nuk ka drogë, është lajm. Sepse Shqipëria është e gjitha e mbushur me drogën e Edi Ramës, me projektin e Edi Ramës, për të shmangur vettingun politik, pra zgjedhjet e lira dhe të ndershme, duke përdorur drogën, siç e përdori në Dibër, siç e përdori në vitin 2015, por tani shumë herë më shumë. Por tani asgjëson përfundimisht vullnetin e lirë të shqiptarëve. Ky është projekti”, tha Basha.

Ish kryeministri Berisha: Në tunelet dhe bunkerët e Skraparit ruhen rreth 700 tonë drogë/Ish-kryeministri Sali Berisha nëpërmjet një postimi në Facebook ka reaguar mbi zbulimin nga ana e Prokurorisë së Krimeve të Rënda të një magazine droge në Skrapar. Ish-kreu i ekzëekutivit thekson se në tunelet dhe bunkerët e Skraparit ruhen rreth 700 tonë drogë, ndërsa fabrika e drogës që u zbulua ditën e djeshme është ngritur në një magazinë shtetërore. “Të dashur miq, Prokuroria e Krimeve të Rënda zbuloi mbrëmë në një magazinë shtetërore një Fabrikë Droge të qeveritarëve dhe klaneve të tyre, si dhe 5 tonelata droge sjellë aty për përpunim. Të dhëna jo zyrtare njoftojnë se në tunelet, bunkerët e ushtrisë, magazinat e panumërta shtetërore vlerësohet se janë të depozituara mbi 700 tonelata drogë. Njëlloj si në rastin e Përmetit para një jave, policia arriti të njoftojë trafikantët para se ajo të arrinte tek fabrika. Sipas informacioneve, një pjesë e drogës u tërhoq nga magazina nga trafikantët e saj”, shkruan Berisha në Facebook.

Në Korçë lumenjtë mbushen me mbetje kanabisi, trafikantët mbështeten nga Peleshi/ Ish-kryeministri Sali Berisha ka postuar në Facebook disa foto që tregojnë dhjetëra thasë të mbushur me mbetje kanabisi që janë hedhur në një lum, sipas të cilit ndohet në zonën e Korçës. Berisha shkruan se Shqipëria është mbushur me lumenj droge, ndërsa sipas mesazhit të ardhur në adresë të tij “Lumi i drogës” në Korçë është krijuar si pasojë e mbështetjes qeveritare nga Peleshi për trafikantët. “Përshëndetje zoti Berisha. Këto janë mbetjet e kanabisit hedhur pas përpunimit në fabrikë, në përroin fare pranë qytetit të Korçës. Gjithë trafikantët lëvizin fare hapur duke kultivuar hashash dhe duke fituar me ndihmën e Kryetarit të Bashkisë dhe Peleshit të gjithë tenderat në komplet qarkun e Korçës, me në krye mbështetjen e tyre të fortë në këtë qark”.