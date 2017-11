Denoncimi i Berishës: EULEX ka dosje jo vetëm për bashkiakët, por edhe për Edi Ramën

Në një shkrim në facebook, ish-kryeministri Berisha thekson se Edvini është në regjistrimet e EULEX. Ai thotë se Edi Rama është përgjuar teksa flet për çështjen e Xibrakës, ku është i përfshirë edhe i vëllai Olsi Rama. Ish-kreu i qeverisë thekson se dy agjenci partnere kanë dosjen e Ramës, ku kryeministri kërkon 10 milionë euro për një tender

Ish-kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se EULEX-i ka një dosje jo vetëm për Vangjush Dakon, por edhe për Edi Ramën. Në një shkrim në facebook, Berisha thekson se Edvini është në regjistrimet e EULEX, ku kryeministri është përgjuar teksa flet për çështjen e Xibrakës, ku është i përfshirë i vëllai Olsi Rama. Ish-kreu i qeverisë thekson se dy agjenci partnere kanë dosjen e Ramës, ku kryeministri kërkon 10 milionë euro për një tender. “Në dosjet e regjistrimit të Euleksit, Gjushi është gjurma ndërsa ujku është Rama! Dje gazetarët investigative njoftuan se, përveçse në regjistrimet italiane për lidhjet me trafikantët, Gjushi, i vetmi sherholder me Ramën në narko-kabinetin aktual, është i regjistruar në biseda kriminale me banda trafikantësh edhe nga Euleksi i Kosovës. Gjithashtu Gjushi është denoncuar nga opozita dhjetëra herë për lidhjet e tij me bandat. Por e vërteta është se nga Euleksi nuk është i regjistruar vetëm Gjushi por dhe shumë më rëndeë, vetë Rama. Në regjistrimet e shumta të Euleksit, në disa prej tyre më përvëluese dhe katastrofale janë ato të Ramës. Në disa nga këto regjistrime, veçanërisht ato të grupit të Xibrakës rezultojnë të përfshirë direkt dhe me lidhje shumë imtime, Edi dhe Olsi Rama. Keto regjistrime u janë dhënë, përveç instancave që drejtojnë shërbimin e jashtëm në Bruksel, edhe disa prej shërbimeve të vendeve kryesore. Mbi bazën e këtyre përgjimeve ekziston një debat i brendshëm për qëndrimet që duhet mbajtur ndaj Ramës dhe vëllait të tij Olsi. Shtoj këtu se, përveç Euleksit, implikimin e Ramëve në grupin e Xibrakës e kanë dhe agjenci të dy partnerëve kryesore. Por vet Noriega, edhe nga shërbimet e vendit, në regjistrim aksidental është kapur në lidhje dhe vepra kriminale, si psh tek i thotë një bashkëbiseduesi se kërkon 10 milionë euro për tenderin. Apo një tjetri tel i thotë se telefoni i tij (bashkëbiseduesit) është në përgjim. Ai është i regjistruar aksidentalisht gjatë fushatës elektorale duke biseduar me Milin e partisë për probleme me interes për të dy palët. Rama vet ka dijeni të plotë për këto regjistrime. Fati i tij pra është në duar e të tjerëve. Kazani po zien. Kazanxhiu paste fatin e vet”, shkruan Berisha.

Paloka: Rama hesht dhe mbron Vangjushin, njësoj si me Tahirin

Në lidhej me përgjimet e përfolura të Vangjush Dakos ka reaguar edhe deputeti i PD-së, Edi Paloka. Në një dalje për media, Paloka deklaron se kryeministri Rama nuk po jep asnjë shpjegim për këtë rast pasi po pret të marrë dorë edhe Prokurorinë. Sipas Palokës, krimi dhe politika janë bërë një në qytetin e Durrësit. Deputeti demokrat thekson se janë përdorur paratë e drogë dhe krimit për të blerë vota në zgjedhje dhe se kjo gjë është e provuar nga Prokuroria e cila ka në dorë regjistrimet e Vangjush Dakos. “Në Durrës politika dhe krimi janë bërë një. Këtë model Edi Rama e ka ngritur kudo njësoj – në Durrës, Elbasan, Tiranë. Formula është “përdor krimin dhe paratë për të marrë zgjedhjet. Më pas, me pushtetin e fituar pasurohu për vetë pasuro dhe krimin”. Modeli dhe formula provohen nga përgjimi që disponon Prokuroria e Krimeve të Rënda, ku Vangjush Dako është regjistruar gjatë zgjedhjeve, duke u premtuar tendera kriminelëve më të rrezikshëm të Durrësit në këmbim të blerjes së votave. Por Edi Rama dhe Vangjush Dako nuk u japin asnjë shpjegim shqiptarëve. Qëllimi i tyre është të heshtin derisa të kapin plotësisht Prokurorinë. Marrja nën kontroll e prokurorisë dhe sistemit të drejtësisë e bën Vangjush Dakon të ndjehet i paprekshëm. Edi Rama po e trajton Kryetarin e Bashkisë së Durrësit njësoj si Saimir Tahirin. Po i jep mbrojtje politike nga drejtësia, sepse gjithçka dhe të gjithë lidhen me Edi Ramën. Me Edi Ramën lidhet krimi nëpërmjet Saimir Tahirit, Qazim Sejdinit, Vangjush Dakos, Agron Xhafajt. Drejtësia do të jetë e pafuqishme ndaj tyre derisa në krye të qeverisë të jetë Edi Rama. Vetëm me largimin e Edi Ramës do të ketë garanci për luftën kundër krimit të organizuar”, tha Paloka.