Denoncimi i Berishës: I dënuari për drogë udhëheq fushatën elektorale të PS-së në Korçë

Ndërkohë që fushata elektorale ka arritur kulmin, vijojnë denoncimet për përfshirjen në politikë të personave me precedentë penalë. Një qytetar nga Korça ka denoncuar se partia Socialiste po bën fushatë me të fortë dhe ish të dënuar për drogë dhe falsifikim dokumentesh.

Denoncimi është bërë publik në Facebook, nga ish-kryeministri Sali Berisha: ‘Fushatën e Edvinit ne Korçe dhe Devoll e bëjnë bandat dhe trafikantet. “zoti Berisha përshëndetje! Dua te ngre për ju një shqetësim ne rrethin e Devollit persona me precedentë penale po përfshihen ne fushatën e partisë socialiste duke bere terror për te marre votën me dhune me konkretisht po ju përmend një emër te njohur edhe me pare për shtetin shqiptar Artur Feto i dënuar me pare për falsifikim pasaportash dhe dokumentash, mik i ngushte i Arben Ahmetaj”, shkruan ish-kreu i qeverisë Sali Berisha.