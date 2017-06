Denoncimi i Berishës/Rektori Zisi shkel ligjin, Universiteti i Vlorës në dispozicion të PS-së

Qytetarët vijojnë të denoncojnë shkeljet flagrante të punonjësve të administratës publike, të cilët janë bërë pjesë e fushatës elektorale gjatë orarit të punës, pavarësisht urdhrit të lëshuar nga këshilli i Ministrave. Një pedagog i Universitetit të Vlorës, ka denoncuar rektorin e këtij institucioni, Roland Zisin, i cili ju ka imponuar punonjësve të Universitetit që të bëhen pjesë e takimeve elektorale të partisë socialiste në qytetin bregdetar. Sipas pedagogut, Zisi merr pjesë rregullisht në të gjitha takimet elektorale të kandidatëve socialistë në qytetin e Vlorës, ndërsa ju ka kërkuar edhe vartësve t tij që të bëhen pjesë e këtyre mitingjeve.

Denoncimi është bërë publik nga ish-kryeministri Sali Berisha:‘Narko-Rektori i Vlorës, Zisi dhunon ligjin elektoral dhe atë te arsimit. Ai mobilizon UV për Partine Kanabiste! I bej thirrje ministres se arsimit ti propozoje Presidentit te Republikës shkarkimin e menjëhershëm te këtij shkelësi te ligjeve te vendit dhe ta dërgojë atë për ndjekje penale! Z. Berisha. Uroj te jeni mire dhe doja t’ju beja një denoncim flagrant dhe shume konfidencial. Unë jam një pedagog i universitetit Vlorë por për arsye sigurie s’po ju prezantohem pasi jemi nen presion nga punëdhënësi jone, Rektori i Universitetit Vlore, shkrimtari hajdut Roland Zisi, i cili edhe pse urdhri qe ka ardhur për mospjesëmarrje ne fushata elektorale ai jo vetëm qe nuk i zbaton por ka filluar del hapur neper podiume fushate, ne fundjava dhe dite normale pune me kandidatet për deputete dhe ka filluar na imponon dhe ne pedagogëve nëpërmjet njerëzve te punësuar prej tij qe te votojmë për subjektin politik qe ai do, pasi është një njeri qe është sjelle ne atë detyre nga ish qelbësira Koco Kokedhima. Nuk e kuptoj qe edhe pse ministrja Karabina erdhi ne UV dhe foli shume qarte ky rektor (titullarët e kane te ndaluar me ligj pjesëmarrjen neper tubime dhe propaganda elektorale), sapo ajo largohet merr guximin dhe thotë qe s’ka çfarë te na beje ministrja pasi ne jemi staf pedagogjik dhe nuk jemi subjekt kontrolli. Bashkangjitur po ju nis këto foto te kapura ne fshehtësi te plote ne disa takime qe ka bere me 3 kandidatet për deputete dhe kryetarin e bashkisë ne auditorin Rilindja te Universitetit te Vlorës, ne dite te ndryshme te muajit maj, me stafin e universitetit madje duke mbajtur fjalim dhe propaganduar për partine politike te cilën pretendon se i përket ky i hajdut ordiner qe ka len nam ne universitetin e Gjirokastrës me korrupsionin qe ka bere. Ju lutem merrni masa dhe zhvilloni kontrolle nga departamentet antikorrupsion ndaj këtij personi për veprimet e tij ndaj nesh si staf qe na mban ne presion, por edhe për shkatërrimin qe po i bën Universitetit me korrupsionin qe ka implementuar qe kur ka ardhur ai ne krye te institucionit’, shkruan ish-kryeministri Berisha në Facebook.