Denoncimi i Hashtag.al: “Romana Vlahutin, nën hetim për korrupsion dhe abuzim me detyrën”

Shefja e Delegacionit të BE-së në Tiranë, Romana Vlahutin është zyrtarisht nën hetim në Bruksel pasi dyshohet për abuzime me fondet e BE-së dhe shkeljen e rregullave të rekrutimit. Lajmi konfirmohet për portalin Hashtag.al nga një burim diplomatik i mirë informuar pranë një ambasade të rëndësishme të BE-së në Tiranë. Zyra e investigimit të vjedhjeve të buxhetit dhe shkeljes së praktikave të BE-së (OLAF), ka vënë zyrtarisht nën hetim zonjën Vlahutin. Një zyrtar i lartë i kësaj zyre është takuar tre ditë më parë në Bruksel me kryeprokurorin Adriatik Llalla, takim që është pasqyruar dhe nga organi i prokurorisë, por ndryshe nga sa thuhej në njoftimin e prokurorisë, rezulton se Llalla nuk ka çuar ndonjë dosje në Bruksel, por është thirrur në një seancë konsultuese. Zoti Llalla ndodhej në një shtet tjetër të BE-së, kur zyra e OLAF-it ka përdorur kontaktet gjermane për ta ftuar atë në Bruksel në një takim. Zyrtarë të OLAF-it e kanë pyetur zotin Llalla mbi informacionet që ai kishte mbi disa aspekte të aktivitetit të zyrës së BE-së në Tiranë. “Është i pasaktë raportimi sikur zoti Llalla ka dorëzuar ndonjë dosje në OLAF, sepse prej javësh zyra e OLAF-it po shqyrton dosje voluminoze për zonjën Vlahutin dhe misionin”, – u shpreh burimi diplomatik. I njëjti burim ka ofruar dhe detaje mbi çështjet për të cilat zonja Vlahutin po hetohet nga zyra e OLAF-it. Nuk është thjesht çështja e blerjes së vilës. Po verifikohen edhe ndryshime të organigramës në strukturën e prokurimeve në zyrën e BE-së në Tiranë. Rezulton se zonja Vlahutin ka përqëndruar procedurat e prokurimit.Ndërsa disa ish-drejtorë të misionit në Tiranë janë shmangur prej saj ose janë pushuar nga funksioni, bazuar në arsyetime të dyshimta. Në proces verifikimi janë dhe disa emërime të reja që ka kryer zonja Vlahutin. Përshembull e motra e drejtoreshës së qendrës C.O.D në Kryeministri, është punësuar në zyrën e BE-së në Tiranë nëpërmjet një procedure që dyshohet si nepotike. Ka të dhëna për të paktën 5 punonjës së zyrës së BE-së të punësuar prej zonjës Vlahutin dhe që rezultojnë lidhje nepotike e Kryeministrit të vendit, zotit Edi Rama, ose rrethit të tij”, –shprehet burimi diplomatik. Por si nisi ky hetim nga zyra e OLAF-it? Burimi diplomatik shpjegon:

Kjo zyrë është e konceptuar për të investiguar çdo të dhënë mbi abuzimet me fondet ose procedurat e BE-së. Ti mund të denoncosh dhe si anonim në faqen eletronike të OLAF-it dhe të dërgosh dokumentet aty. Por nuk është ky rasti me zonjën Vlahutin. Për vënien në lëvizje të OLAF-it, në rastin e saj, ka pasur orientim të rëndësishëm politik, nga brenda Shqipërisë dhe jashtë saj. Rangje të larta kanë shprehur shqetësime. Edhe shkarkimi i zotit Rainer Deville si kreu i EURALIUS është një procedurë e nxitur nga zyra e OLAF-it”, – shprehet burimi diplomatik. Sipas të njëjtit burim, momenti kyç kur janë intensifikuar hetimet ndaj zyrës së BE-së në Tiranë, lidhet me investimin e autoriteteve gjermane në luftën kundër kanabisit. “Shërbimi inteligjent gjerman BND ka hetuar në themel implikimin e autoriteteve policore shqiptare në biznesin e kanabisit dhe sidomos mbrojtjes së plantacioneve dhe eksportimit të lëndës. Shërbimi gjerman ka qenë shumë i shqetësuar mbi situatën dhe njëherësh ka vërejtur një mungesë totale interesimi për këtë fenomen nga ana e zyrës së BE-së në Tiranë. Ky ka qenë momenti kur aktiviteti i zyrës së BE-së është vënë në pikëpyetje serioze”, –shprehet burimi.

Marrë nga Hashtag.al