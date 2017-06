Denoncimi i Tritan Shehut për Mirela Kumbaron: Po bën fushatë me fondet e ministrisë

Vëzhgimi/Rama dhe çeta e tij shkelin ligjet, punësime e inaugurime në këmbim të votës

Kandidati i Partisë Demokratike në qarkun e Gjirokastrës, Tritan Shehu ka hedhur akuzua të forta ndaj ministres së Kulturës, Mirela Kumbaro, njëherësh kandidate e PS, që sipas tij po shfrytëzon postin për fushatën e saj. Në një postim në facebook, Tritan Shehu ka publikuar një ftesë, që sipas tij tregon se ministria e Kulturës ka planifikuar zhvillimin e një panairi në Libohovë, në kulmin e fushatës elektorale. Shehu hedh dyshime se paratë e ministrisë që drejtohen nga Kumbaro, po përdoren për fushatë elektorale në favor të saj dhe Partisë Socialiste. “Në kulmin e fushatës elektorale, datë 9-11 qershor, në zonën e saj elektorale, Libohovë, sipas një ftesë pa firmë e pa vulë, Ministria e Kulturës në bashkëpunim me Bashkinë ( e drejtuar nga PS-ja), organizojnë një “Festival Tradicional”- shkruan Shehu, duke ngritur njëkohësisht edhe pyetjen retorike, se kush po e financon atë. Sipas kandidatit të PD-së, në Qarkun e Gjirokastrës, gjatë kësaj periudhe elektorale janë organizuar disa aktivitete të tilla abuzive.

Lindita Nikolla, punësime në këmbim të fushatës në PS/ Deputeti i Partisë Demokratike Luçiano Boçi ka reaguar ndaj ministres Lindita Nikolla, e cila publikoi më herët po në ‘Facebook’ disa foto me një qytetar nga Mirdita i cili ishte një nga personat që shkoi në çadrën e PD-së . “Në Reps prap… Çadra u mbyll, Frani shkoi në punë falë portalit, djali i tij i bashkohet PS”- shkruante Nikolla. Ndërkaq deputeti i PD, Luciano Boci shkruan se tashmë Nikolla po përdor djalin e Franit që e kishte hequr nga puna.

Portali i Linditës dhe Frani: Eh moj Linditë!!!! Të ka çorientuar fare mungesa e kolltukut të Ministres dhe fushata. Po përdor dhe Franin tani, kushëririn tënd, për të cilin të kam kujtuar që e ke hequr padrejtësisht dhe që është njeriu yt (kështu thoshte se paku vetë Frani). Nuk u mjaftove me kalvarin e Franit, por po përdor dhe të birin tani! Po ç’portal fitoi Frani?!! Në fund të vitit shkollor dhe në prag të pensionit?!! Po Frani është mësues shumë i vjetër. Pse tallesh kaq hapur xhanëm me njerëzit?!!! Po të postoj email-et që kam komunikuar me të dhe të vërtetat e hidhura që ti fsheh prapa një foto me të birin! Lexoji me vëmendje!!!!! Sa keq për fushatën tënde të mjerë?!