Denoncimi/ Kandidati për deputet i PS, Safet Gjici, bën fushatë me mësuesit dhe punonjësit e OSHEE  

Berisha: Gjici fitoi 64 tendera dhe me rojet e kompanisë së tij vodhi bankën

Ditë më parë, vëmendjen mediatike e rrëmbeu një urdhër i kryeministri Edi Rama për institucionet shtetërore, që konsistonte në mos përdorimin e asnjë punonjësi të administratës publike në funskion të fushatës elektorale. Pavarësisht se kreu i ekzekutivit u përpoq ta propagandonte si efektiv këtë vendim të tij në daljet me regji të paguar, e vërteta është ndryshe dhe tregon se kandidatët për deputet të PS-së, shihen kudo të shoqëruar nga punonjës të administratës. Prezencën e tyre në tubimet elektorale të partisë në pushtet e ka denoncuar në mënyrë të vazshdueshme ish-kryeministri Sali Berisha. Pas denoncimit për përdorimin e mësuesve në fushatë nga ish-ministrja e arsimit Lindita Nikolla, Berisha ditën e djeshme ka denoncuar kandidatin socialist për qakrun Kukës, Safet Gjici për përdorim të punonjësve të administratës në takimet e tij. Ish-kreu i ekzekutivit ka bërë publik një denoncim të shoqëruar me foto, të ardhur në adresë të tij, ku shihet Gjici duke në fushatë me punonjës të OSHEE-së dhe mësuesit. Berisha vijon më tej akuzat ndaj Gjicit, duke theksuar se ai së bashku me rojet vodhi miliona euro në bankë dhe fitoi 64 tendera nga paratë e takspaguesve me kompaninë që vodhi bankën, falë edhe ndihmës së Edi Ramës.

Denoncimi i publikuar nga Berisha:

“Prsh. Si je lideri i Shqipërisë? Jam nga Kuksi. Kemi biseduar në FB. Desha të bëj një denoncim. Ja shikoi se si po përdoren punëtorët e OSHEE-së së Kuksit në zonën e Shishtavecit dhe mësuesit në fushatë elektorale nga Safet Gjici, kandidat për PS në Kukës. Dy fotot e para janë punëtorët e OSHEE, ndërsa në foton e tretë është mësues”.