Denoncimi/ Kryebashkiaku socialist i Pukës shpërthen në ofendime e sharje ndaj mjekes

Ish-kryeministri Sali Berisha ka bërë publik mesazhin e një qytetari dixhital në të cilën denoncohet sjellja banditeske e kryebashkiakut socialist të Pukës me mjeken e nderuar. Mesazhi që ky qytetar i ka drejtuar Berishës e shpjegon qartë atë presion që po ushtrohet mbi drejtuesit dhe administratën shtetërore në Pukë nga kryebashkiaku i PS-së, Gjonaj. Përshëndetje z. Berisha. Doja te ju informoja se dje me dt.02.06.2017, është bere prezantimi i drejtorit te komanduar te Shëndetit Publik, Qazim Arifaj. Ky prezantim nuk u be ne ambientet e ndërmarrjes, por ne Pallatin e Kulturës te Qytetit te Pukës, ku për te prezantuar ketë drejtor ishte Kryetari i Bashkisë, i cili gjate prezantimit ka ofenduar ish-Drejtoreshën e këtij institucioni, Dr. Sajmira Laçin. Ky prezantim ka kaluar ne debate te mëdha ku kryetari i Bashkisë ka bere debate te ashpra, ku ka ofenduar rende nga Dr. Marte Deda, kryetarja e gruas për PD, Puke si dhe shefin e Burimeve Njerëzore, z. Ndue Lala. Zoti Berisha, ju lutem informoni dhe denonconi çfarë po bën ky kryetar bashkie, ku gjithë drejtoritë e PS ne Puke i ka kthyer ne prone te tij dhe po i shantazhon punonjesit duke ju thënë do ju heq nga puna po nuk votuat për PS. Ç’është kjo qe po ndodh, zoti Berisha dhe askush nuk po merr masa ndaj ketij kryetari qe çdo dit dhunon psikologjikisht qytetaret e tij dhe gjithë kanë frik te flasin. Ja ku e keni dhe videon ku shihet kryetari i Bashkisë duke ofenduar doktoreshën e shëndetit publik, Marte Deda”.