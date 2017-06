Denoncimi/ Narko-administrata e partisë-shtet në fushatë për të mbledhur vota

Ish-kryeministri Sali Berisha ka denoncuar përmes një mesazhi në facebook narko-administratën, të cilët në shkelje flagrante të ligjit marrin pjesë në fushatë. Për çdo ditë ish kryeministri denoncon këto shkelje, që janë prezente në çdo cep të vendit, pavarësisht marrëveshjes së18 Majit që e nënvizon me të fortë, mos aktivizimin e administratës në fushatë. “Narko-administrata e arsimit, hipotekës, prefekturës, postës në Lezhë, -në dhunim flagrant të ligjeve, -bëjnë fushatë për Narko-kandidatin Ndreu, që është nënkampion pas Gjicit në fitimin korruptiv të tenderave të qeverisë në emër të vëllait dhe ndrikull Viles, që i bëhen paratë e taksapaguesve të Lezhës dhe mbarë Shqipërisë vile luksoze në Lundër si në ëndërr. “Z. Berisha përshëndetje. Po ju dërgoj disa foto si po bën fushate PS ne Lezhe, ne mes javës , ne mes ditës. Foto sa për 10000 fjale. Na thoni ku duhet te besojmë. Ju lutem anomim. Z.Berisha aty ne fotot e Lezhës ne fushatën ditën për diell te PS te drejtuar nga Lindita Nikolla dhe Pjerin Ndreu janë Prefekti Eduart Ndreca dhe Nendr i hipotekës Eraldo Smaci. Nusja e Eraldos punonjëse e Prefekturës Adrian Ceka mësues, -Lirika Golemi inspektore ne dr arsimore. -Astrit Berthamzaj tek Posta. -Marjan Ndoci ne dr arsimore. Këto janë eksponent kryesor kudo në fushatë

Shkelje masive e ligjit për arsimin dhe e kodit elektoral/ Në adresë të ish kryeministrit Berisha ka ardhur një tjetër mesazh që denoncon shkeljen e ligjit për arsimin dhe kodin elektoral. Në mesazh denoncohet përfshirja e drejtorëve të Arsimit në fushatë për grumbullim votash.“Narko-drejtorë të arsimit, të shkollave dhe arsimtarë nga Tropoja në Sarandë, marrin pjesë në kundërshtim me ligjet e vendit në fushatën elektorale të Noriegës dhe narko-deputetëve të tij. Qytetarët dixhital kanë denoncuar këta shkelës të ligjit në Delvinë, Fier, Përmet, Librazhd, Tropojë, Has, Kukës, Kuçovë, Kamëz, Tirane, Berat, Lushnjë, Kolonjë, Zall Herr, Bushat, Klos”, thuhet në mesazhin e publikuar nga ish kryeministri Berisha.

Drejtori i ri i Postës Shqiptare, militant fanatik i PS-së/ Drejtori i emëruar i Postes Shqiptare, militant fanatik i fushatës se PS. Shihni fotot dhe lexoni mesazhin e qytetarit dixhital, shkruan Sali Berisha në faqen e tij në rrjetet sociale.“Përshëndetje Doktor! Jam një punonjës i vjetër i Posta Shqiptare qe kam punuar gjithmonë me përkushtim maksimal për t’i shërbyer qytetarit. Ditët e fundit ne kompaninë tone është krijuar një situate e ndjere pas largimit nga detyra te Drejtorit te Përgjithshëm pasi është paralizuar i gjithë aktiviteti financiar prej datës 1 Qershor. Vetëm sot, pas 6 ditësh hulumtime ne thesin e militanteve te PS Ministrja e Ekonomisë Nene Pashako emëroje Drejtorin e ri te Postes Vangjush Andoni. Ky person ka qene edhe përpara punonjës i postes i cili është larguar për shpërdorim detyre dhe vjedhje ne vitin 2008. Prej vitit 2013, si një ekstremist i majte ka udhëhequr fushatën e largimeve te punonjësve te Postes për arsye politike. Ndërkohë qe Drejtori i mëparshëm Majlind Lazimi u largua gjoja për presion ndaj punonjësve për angazhim ne fushate, Drejtori i Ri Vangjush Andoni po bën fushate hapur ne njësinë 5 ne Tirane si koordinator organizate. Qe sot nisen te bëhen listat për largimet politike për kundërshtarët e partisë shtet. Me respekt”

Librazhd, drejtoresha arsimore, imazhi i PS në fushatë/Deputeti i PD në qytetin e Elbasanit, Luçiano Boçi ka denoncuar një rast të përfshirjes së administratës në fushatë elektorale. Bëhet fjalë për Fatbardha Qatja, drejtoresha e DAR e cila është bërë imazhi i Partisë Socialiste, duke u përfshirë në fushatën elektorale. “Shumë mësues ankohen dhe më shkruajnë që Drejtoresha e DARZ Librazhd, Fatbardha Qatja, është bërë “pamja” e fushatës së PS atje.

Ministria e Arsimit kallëzon kreun e Zyrës Arsimore në Has dhe 3 zyrtarë të tjerë/ Ministrja teknike e Arsimit Mirela Karabina ka kallëzuar në Prokurori kreun e Zyrës Arsimore në Has, Selman Qemanë, pasi mori pjesë në fushatë elektorale. Përmes një njoftimi, Ministria e Arsimit sqaronte kreu i Zyrës Arsimore në Has përfshiu edhe punonjësit në varësi të tij, personel të zyrës arsimore: Specialisti i Burimeve Njerëzore Erlis Dibra, Specialisti i Kurrikulës Jetmir Qaushi dhe Drejtorin e Shkollës 9-vjeçare Zahrishtë Veli Ibraj. Informacioni i është dërguar për dijeni edhe Prokurorisë së Përgjithshme Tiranë. Ministria e Arsimit dhe Sportit konfirmon gatishmërinë për të vijuar bashkëpunimin me organet kompetente duke vlerësuar çdo provë të depozituar të përfshirjes së paligjshme të administratës shtetërore në fushatën zgjedhore në sigurimin e një procesi zgjedhor duke zbatuar detyrimet ligjore.