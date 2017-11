Denoncimi/ Në Tiranë çmimi i ujit do bëhet 2.2 herë më shtrenjtë se në Berlin

Ish-kryeministri Berisha: “Qytetarët të ngrihen në protesta për tu mbrojtur nga vendimet banditeske”

Vendimi më i fundit për rritjen e çmimit të ujit të pijshëm me 20 lekë për banorët e Tiranës, sipas kërkesës së kryebashkiakut Erion Veliaj, ka sjellë një reagim të ashpër të ish-kryeministrit Sali Berisha. Berisha i ka bërë thirrje qytetarëve, të ngrihen në protestë kundër rritjes së çmimit të ujit, që sipas mesazhit denoncues që publikon ai, rezulton të jetë 2.2 herë më shtrenjtë se në Berlin. “Rritet me 45%, çmimi i ujit në Tiranë. Lal plehu, i rritur, siç pretendon, duke shitur fiq, tani duke shkelur çdo ligj u rrit qytetarëve dhe bizneseve me 45% çmimin e ujit apo 2.2 herë më shtrenjtë se në Berlin! Vetëm protesta mund t’ju mbrojë ju, të dashur qytetarë, nga ndëshkime të tilla banditeske”, shprehet Berisha. Ndërkohë në mesazhin denoncues theksohet se vendimi për rritjen e çmimit është marrë nga ERRU-ja, pa asnjë konsultim me teknicienët dhe ekspertët. “Përshëndetje Doktor. Enti Rregullator i Ujit paska miratuar pa bërë asnjë lloj oponence rritjen e çmimit të ujit të sugjeruar nga Lal Plehu, pa u konsultuar me asnjë teknicien dhe i votuar në Këshillin Bashkiak në një formë shumë misterioze që nuk u morr vesh. Si ka mundësi çmimi i ri do të jetë 65 Lek/m3 nga 45 nLek/m3, pothuajse rritje me 45%, gjë që kalon çdo tolerancë të lejueshme tekniko-morale. Në Tiranë 1 m3 ujë i papijshëm se dhe kjo duhet marrë parasysh do kushtojë 65 Lek me një rrogë minimale 22.000 Lek, ndërsa në Berlin 1 m3 ujë i pijshëm kushton 240 Lek me një rrogë minimale 175.000 Lek. Po ta llogarisni jemi 2.2 herë më të shtrenjtë se Berlini dhe për më tepër me ujë që nuk pihet dot, sepse përsëri nga një buxhet familjar harxhohen mijëra lekë shtesë në muaj për të blerë ujë të pijshëm. Ju lutem denoncojeni si skandal, se kjo gjë po kalon pa u përmendur fare, në fakt kjo është vjedhje e drejtpërdrejtë që i bëhet çdo qytetari pa asnjë dallim”, thuhet në mesazhin denoncues të publikuar nga Berisha.

Vasili: Asnjë spital i ndërtuar në 4 vite, vetëm llogje kazani të Ramës

Pjesëtarë të qeverisë dhe vetë kryeministri Edi Rama u përpoqën në seancën plenare të ditës së djeshme që të mbronin koncesionet e dhënë për klientët e tyre në sektorin e shëndetësisë, por nuk është aspak dakord me justifikimet e mazhorancës, kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili. Në një postim në rrjetet sociale, Vasili ka hedhur akuza të forta përkundrejt kryeministrit Rama, duke e akuzuar se në katër vite, qeveria e tij nuk ka ndërtuar asnjë spital. Kreu i Komisionit të Shëndetësisë gjithashtu shprehet se janë 86 milion euro që qeveria paguan për klientët e evtë, dhe me këto para do të mund të ndërtoheshin dy spitale moderne. “Fakti, s’ka asnjë spital të ri në këto katër vjet, ndërsa kazani i kryeministrit ka vetëm llogje. Asnjë spital i ri nuk është ndërtuar në Shqipëri këto katër vjet. Ky është fakt jo kazan. Shkoni pyesni qytetarët nëse kanë parë gjëkundi ndonjë të tillë. S’KA ASNJE SPITAL TE RI ka vetëm llogje të kazanit të kryeministrit. 86 milion euro paguan në vit për koncesionet aq sa duhen për të bërë 2 spitale të reja moderne. Këto janë faktet se kazanin e llogjeve e ka marrë me koncesion kryellafazani”, shprehet Vasili në rrjetet sociale.