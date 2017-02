Denoncimi nga Berisha/Olsi Rama së bashku me një femër komandojnë trafikun e kokainës

Ish-kryeministri Berisha: “Olsi Rama me makinën e kreut të grupit të kokainës, së bashku me një ndrikull që punon në Federatën Shqiptare të Futbollit, një Jona, Jona. Kjo makinë është gjetur nga prokuroria me vende të përshtatura për transportin e kokainë. Kushdo i ka këtu hyrje-daljet e vëllait të Kryeministrit me makinën e Gjonajt”

Ish kryeministri Sali Berisha e quan qeverinë Rama një banditokraci. Nga foltorja e Kuvendit, ish-kryeministri Berisha ka denoncuar vëllain e Edi Ramës, Olsi Ramën për lidhje me kreun e trafikut të kokainës. Berisha tha se Olsi Rama është i përfshirë në trafikun e drogës dhe bashkëpunon me Jonën e FSHF-së. Berisha theksoi se për të gjitha këto akuza ka prova konkrete, të cilat vërtetojnë edhe lidhjen e Olsi Rasmës me Genti Gjonajn. Ish kryeministri më tej thotë se për të gjitha këto ka dijen kryeministri, pasi vet ai ka një komunikim konstant me këto banda.“Këta që shihni mbrapa (iu referohet ministrave të kabinetit qeveritar) dhe ca të tjerë këtu nëpër sallë, nuk janë gjë tjetër vetëm organizata kriminale e kësaj banditokracie. Këta janë kreu i asaj organizate kriminale që udhëheq banditokracinë. Është fjalë e rëndë kjo, e rëndë sa toka. Kjo do argumente. Unë akuzoj si kreun e banditokracisë, kryebanditin Edi Rama që s’ka guxim të paraqitet më në këtë sallë, që ikën e ja mbath sepse këtu është gracka ku shpirti i tij kapet për fyti dhe i përplaset surratit të gjitha ato që ka bërë dhe bën. Edi Rama ka një vëlla, vëllai i tij quhet Olsi Rama, qytetar shqiptar dhe amerikan. Kur denoncova në këtë parlament se u kthye për afera dhe trafiqe, absolutisht asnjë prej jush nuk ma merr mendja se e besoi. Por e vërteta është që unë informacionin e kisha nga një anëtar i penduar i grupit të tij në Boston dhe që është në Shqipëri. Vijmë më tej tek Olsi Rama. Këtu kam me data, me fotografi, me çdo gjë, daljet jashtë vendit të Olsi Ramës, por me çfarë thoni ju? Me makinën e kreut të grupit të kokainës. Me të njëjtën targë, me të njëjtin prodhim, se bashku me një ndrikull që punon në Federatën Shqiptare të Futbollit, një Jona, një Jona Dervishi. Kjo makinë është gjetur nga prokuroria e shtetit si një makinë e përshtatur me vende të fshehura për transportin e kokainës. Kjo fuoristradë është gjetur për transportin e kokainës. Kush të dojë i ka këtu të gjitha hyrjet dhe daljet e vëllait të kryeministrit, Osli Ramës dhe ndrikullës Dervishi dhe të makinës së drogës, të Genti Gjonaj”. Në vazhdim të fjalës së tij, Berisha theksoi se vetë kryeministri ka një komunikim konstant me këtë bandë. “Kreu i qeverisë është dhe kreu i banditokracisë, është kryebanditi, sepse kësaj radhe, jo unë, por një ministër për hir të së vërtetës i përgjegjshëm e akuzon se falsifikon mbledhjet e qeverisë. E akuzon se ka mbledhur qeverinë duke i pasur shumicën e ministrave jashtë shteti. Vetëm një bandit mund ti lejojë vetes të thyejë Kushtetutën, që përcakton se si funksionon qeveria, të thyejë ligjin organik të Këshillit të Ministrave. Për banditin nuk ka ligj, për banditin nuk ka Kushtetutë. Edi Rama është kreu i bandave. A ka kryeministër në Evropë sot të lidhur kaq fortë me krimin, që e ka të mbushur celularin me sms të Balilit, sms të Dritan Dajtit, dhe Lul Berishës. Madje dhe duke u kryer punë atyre dhe duke iu zotuar se: “S’ta kam bërë unë këtë apo atë pengesë”. Këto janë absolutisht të vërteta dhe mos kini merak se do vijë shpejt dita dhe do dalin një nga një në dritën e diellit e vërteta. Por ju as nuk skuqeni dhe as zverdheni. Ju më shëmbëlleni mua si qenie të mjeruara, të decelebruara. Edi Rama ka komunikim direkt me banditët. Janë të regjistruara. Edi Rama është bandit. I vetmi politikan sot në Shqipëri që është akuzuar publikisht nga biznesmenë se u ka kërkuar 600 mijë apo 1 milionë. Mirëpo tani del tjetra; tani është në shirit, është i regjistruar duke kërkuar shumë milionë. Shifrën do ta merrni vesh. Është i regjistruar në shirit”, tha Berisha .