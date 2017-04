Denoncimi/ Paratë e ARMO-s u përdorën për lobim në Uashington nga qeveria e Edvinit

Kreu i Opozitës nga Çadra e Lirisë: “Me miliardat e naftës shqiptare po paguhen lobistë amerikanë e të tjerë për të mbajtur në këmbë oligarkët në vend që të shkojnë për investime. Ky është komploti më tinëzar në histori ndaj shqiptarëve. Kjo është maska e republikës së vjetër, komplotit të krimit dhe korrupsionit”

Kreu i PD-së, Lulzim Basha deklaroi se me paratë e naftës të ARMO-s po paguhen lobistë në Uashngton për të luftuar kundër qytetarëve. Nga çadra e Lirisë, Basha u shpreh se kjo është maskë e Republikës së vjetër, e komplotit kundër krimit dhe korrupsionit. “Me miliardat e naftës shqiptare po paguhen lobistë edhe amerikanë e të tjerë për të mbajtur në këmbë oligarkët në vend që të shkojnë për investime. Ky është komploti më tinzar në histori ndaj shqiptarëve. Kjo është maska e republikës së vjetër, komplotit të krimit dhe korrupsionit. Lobistët që paguhen në Uashington e diku tjetër nga nafta shqiptare, nga ARMO, nuk duan t’ia dinë nëse ju keni bukë apo lapsa dhe fletore për fëmijët. Por Uashnigtoni dhe Europa kanë qëndruar jo sot por tash 100 vjet, jo në krah të hajdutëve por në krah të shqiptarëve, Shqipërisë dhe kombit shqiptar siç qëndrojnë edhe sot në krahët e kësaj lëvizjeje të fuqishme. Ora po vjen që do të kthejnë paratë e naftës shqiptare me të cilat kanë lobuar kundër demokracisë shqiptare”, tha Basha. Kreu i opozitës tha se po shembet republika e vjetër e hajdutërisë, varfërisë, vjedhjes. “Po shembet se po e shembni ju, lëvizja me qytetare që është bërë ndonjëherë në 100 vitet e fundit në Shqipëri. Republika e vjetër është komplot politik, ekonomik kundër shqiptarëve. Në këtë komplot përfitojnë një grusht njerëzish, një grusht qytetarësh. Ata kanë shndërruar vendin në parcelë drogë për të kultivuar dhe trafikuarve atë drejt një vendeve të tjera. Janë një grusht njerëzish një grusht oligarkësh që kanë shtënë në dorë të gjithë tenderat përmes korrupsionit. Janë një grusht politikanësh të korruptuar, një grusht oligarkësh që i mbijnë në këmbë. Ky është komploti. Ekonomia është shkatërruar nga ky komplot që është kundër shqiptarit të thjeshtë, shumicës së shqiptarëve demokratë e socialistë. Ata kanë shumë për të humbur, miliardat e buxhetit që nuk ua dhanë asnjëherë shqiptarëve, kanë për të humbur miliardat e drogës. I lidhën fëmijët dhe nënat e tyre sytë me shami dhe i nisën të punojnë në punishtet e drogës si skllevër”, deklaroi Basha.