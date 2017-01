Denoncimi/ Për llogari të kunatit dhe deputetit Qefalia, Veliaj shkatërron bizneset tek Pazari i Ri

Ish-kryeministri Sali Berisha nëpërmjet një postimi në profilin e tij në Facebook ka reaguar për një skandal të radhës të organizuar nga Erion Veliaj me rikonstruksionin e dyqaneve tek Pazari i Ri. Pronarët e dyqaneve të vjetra kanë zbuluar planin klientelist për të shembur dyqanet monument kulture e për t’i kthyer në troje ndërtimi. Më herët, përfaqësuesja dhe një nga pronarët, Merita Bollati u shpreh se plani i ri i Bashkisë parashikon prishjen e dyqaneve të vjetra ndërkohë që ata nuk janë vënë fare në dijeni

Ish-kryeministri Sali Berisha nëpërmjet një postimi në profilin e tij në Facebook ka reaguar për një skandal të radhës të organizuar nga Erion Veliaj me rikonstruksionin e dyqaneve tek Pazari i Ri. Berisha duke publikuar denoncimin e një qytetari shprehet se në Banditistan pas çdo vjedhje qëndron një pushtetar. Qytetari dixhital i ish-kryeministrit denoncon ndëshkimin e tij antiligjor nga Veliaj, që përdor projektin e rindërtimit të Pazarit të Ri për xhepat e tij, të kunatit dhe të deputetit Qefalia. Ky denoncim përkon me një vendim të “Lali Erit” për të rikthyer shumë ambiente biznesesh në zonën e pazarit të ri në të njëjtin version që ato kanë pasur në kohën e diktaturës. Kjo përpjekje e Veliajt në llogari të xhepave të tij, kunatit dhe deputetit Qefalia shkatërron shumë biznese familjare të vendosura aty dhe rrezikon të lërë të papunë dhjetëra banorë të kryeqytetit. Berisha i ka bërë thirrje prokurorisë që të nisë me përparësi hetimin për këtë sakndal dhe të vendosë para ligjit hajnat e shtetit. Denoncimi i postuar nga ish-kryeministri: “Zoti Berisha përshëndetje! Jam një pronar biznesi në pazarin e ri, më saktë kam një Zgarë Korcare. E kam blerë këtë biznes para 6 muajsh 150000 euro me kredi. Sot na vijnë ushtarët e Erion Veliajt dhe na thonë se duhet ta mbyllim, pasi projekti i rikonstruksionit te Pazari i Ri e parashikon ta bëjë pastiçeri, siç ka qenë në kohën e Enverit. E kuptojmë që këta janë nostalgjikët e Enverit, por si t’ia bëjmë ne që kemi marrë kredi si do t’i lajmë këto para. Kam 8 punëtor që do ngelen pa punë, po ashtu dhe dyqanet e tjera që do mbyllen që i kap projekti. Ku do shkojmë? Si t’ia bëj un? Vetëm të vras veten më ka ngel. I gjithë rikonstruksioni i pazarit të ri po bëhet vetëm për dy vetë, Erion Veliajn me kunatin e tij dhe Xhemal Qefalinë. Këta janë zotërit e ri të pazarit pasi i kanë përvetësuar gati të gjithë bizneset në pazar. Ju lutem zoti Berisha ngrijeni si çështje, ju lutem me gjithë zemër. Faleminderit dhe ju uroj shëndet ju dhe familjes tuaj. Ju lutem nqs e publikoni mos më nxirrni me emër se nga këta çfarë nuk pret”.

Pronarët e dyqaneve të vjetra nxjerrin zbuluar planet e Veliajt/ Pronarët e dyqaneve të vjetra tek Pazari i ri në Tiranë pak ditë më parë zbuluan planin klientelist të Erion Veliajt për të shembur dyqanet monument kulture e për ti kthyer në troje ndërtimi. Janë vetë pronarët e këtyre dyqaneve, të vetmet që dëshmojnë Pazarin e vjetër, të cilët duan ruajtjen e tyre dhe kanë investuar për ti restauruar sipas një plani të miratuar nga qeveria. Përfaqësuesja dhe një nga pronarët, Merita Bollati u shpreh plani i ri i Bashkisë parashikon prishjen e dyqaneve të vjetra ndërkohë që ata nuk janë vënë fare në dijeni. “Jemi gjashtë pronarë të objektit pas nesh, me dokumentacion të rregullt pronësie dhe në bazë të një leje ndërtimi të dalë nga qeveria, kemi filluar restaurimin e dyqaneve tona me fondet tona. Gjithashtu dyqanet tona janë pjesë e monumenteve të kulturës dhe sipas projektit është menduar që këto të kthehen në identitet. Janë të vetme dyqane që dëshmojnë për pazarin e vjetër. Ne jemi pezulluar pa asnjë shkak në momentin final të vënies së tjegullave, pa asnjë shkak ligjor nga ana e Bashkisë Tiranë. Ndërkohë në momentet që flasim kemi dëgjuar që Bashkia kërkon të ndërtojë mbi pronën tonë, pa asnjë ligj, sepse asnjë ligj nuk e parashikon një gjë të tillë të ndërtosh mbi pronën me pronarë. Rikualifikimi i Pazarit të Ri ka filluar që në Tetor të 2016 dhe që nga ajo kohë të gjitha bizneset tona janë ndërprerë dhe ne nuk kemi patur asnjë fitim gjatë gjithë kësaj kohe. Dëmi ekonomik është i jashtëzakonshëm pasi ne kemi investuar goxha që të kthejmë në identitet dyqanet tona sepse ato kanë qenë të vjetra. Ne kemi dëgjuar që tek prona jonë do të ndërtohen magazina për interesa të të tjerëve”, tha Bollati.

