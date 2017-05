Denoncimi/ PS shëtitje turistiko-elektorale në Mali të Zi, gjimnazistëve të Durrësit e Kavajës

Ish kryeministri Berisha: Noriega shqiptar nis narko-fushatën elektorale

Në adresë të ish kryeministrit Berisha kanë ardhur mjaft denoncime, të cilat tregojnë sesi paratë e drogës po investohen në blerjen e votës. Konkretisht, ditën e djeshme, në adresë të ish kryeministrit janë denoncuar: – turet turistike elektorale të gjimnazistëve me narko euro kundrejt votës. 8 autobuza në Sarandë gjimnazistët e Kavajës. Kurse partia kanabiste e Durrësit ka dërguar tre ditë pushime në Mal të Zi gjimnazistët e Katundit të Ri. “Kjo është fushata elektorale ne Narko-Republikën e Noriegës! “Mirëmbrëma doktor ! partia socialiste Kavajë ka sjelle ne Sarandë për pushime gjimnazin e qytetit 8 autobusë duke ja u paguar gjithçka udhëtim, hotel por dhe ushqimin. I dekriminalizuari Roshi e ka bere punën e tij. Respekte. “Përshëndetje doktor, dua te përshëndes për shume shkolla qe ke bere ne komunën è katund i ri Durrës dhe për gjimnazin qe ti e bere rikonstruksion dhe sot ato maturant qe janë atje kane qene 3 dit ne mal te zi ekskursion dhe ia ka paguar te gjitha koordinatoret e PS dhe ato maturant te gjithë votat e tyre do ja japin ps…te lutem Ndiqe ketë çështje kaq serioze për te drejtën e votës te lutem se po e morì prapë ky piktori do na detyroje te ikim fare dhe ne qe kemi ngelur….respekte dhe ju uroj shëndet te plote……”

Në Delvinë, një thes miell për katër vota/ “Shqipëria që duam” e ka nisur fushatën e saj të blerjes së votave, këtë herë jo me para kanabisit, por me thasë mielli. Lexuesit e SYRI.net kanë raportuar se gjatë ditës së sotme, furgon me logon e PS-së dhe sloganin e tyre “Shqipëria që duam”, kanë nisur që të shpërndajnë miell. Fotoja që shikoni është bërë mesditën e sotme në Delvinë dhe është sjellë ekskluzivisht në redaksinë e SYRI.net. Por sa po blihet vota duke përdorur thasë mielli? Siç kanë treguar qytetarët, jepet një thes mielli në këmbim të 4 votave. Kështu i bie që një familje mesatare shqiptare të blihet me një thes mielli me qëllim që të japë votën për PS-në që kjo e fundit të bëjë “Shqipërinë që duam” ose që duan ata.

Deputetja e PD, Qirici: Një strukturë politike ka tentuar të blejë vota në zonat rurale të Korçës/ Marrëveshja e arritur midis Edi Ramës dhe Lulzim Bashës duhet të ishte një pakt që përveçse nxori vendin nga kriza politike, duhet të garantojë edhe plotësimin e standardeve më të larta zgjedhore, të cilat përkthehen në mospërfshirje të administratës zgjedhore në fushatën elektorale dhe eliminimin e fenomenti8 të shitblerjes së votës. Qeveria e varur nga “sindroma” e shit-blerjes së votës duket se ka nisur ta aplikojë atë ende pa nisur zyrtarisht fushata elektorale. Edhe pse pak ditë më parë parlamenti votoi ligjin që ashpërson masat për shitjen e votës, një pikë kjo e marrëveshjes Rama-Basha, duket se fenomeni nuk ndalet. Është deputetja demokrate e Korçës Eleina Qirici, e cila ka denoncuar ditën e djeshme tentativat e një strukture politike për blerje vote në këtë qark. Nëpërmjet një postimi në “Facebook”, Qirici iu bën thirrje banorëve të qarkut të Korçës të mos negociojnë me votën kundrej shumave monetare qesharake. Ajo thekson se vota nuk shitet e as nuk do të blihet. “Një banor i Qarkut Korçë më informon për tentativë nga një strukturë politike për blerje vote, në disa zona rurale të Qarkut. U bëj thirrje banorëve të Qarkut Korçë që të mos negociojnë me votën, kundrejt një shume monetare qesharake. Vota nuk shitet, as nuk do të lejojmë të blihet. Vota është dhe duhet të konsiderohet e shenjtë, shprehje e vullnetit politik të gjithkujt, për forcën politike që bind gjithsecilin se ofron strategjinë më të mirë për zhvillimin social-ekonomik të vendit”, thuhet në postimin e Qiricit. Më tej deputetja demokrate shprehet se opozita do të jetë më e bashkuar se kurrë në një betejë të hapur kundër fenomenit të shit-blerjes së votës, ndërsa i kërkon edhe forcave të tjera politike që të kontribuojnë për të garantuar standardet e zgjedhjeve. “Duhet të bëhemi të gjithë bashkë, pa dallim! U bëj thirrje forcave politike të kontribuojmë së bashku për zgjedhje të lira dhe të ndershme, pa nëpërkëmbur dinjitetin e votuesve dhe pa shfrytëzuar në mënyrë të turpshme varfërinë e një pjese të tyre. #ZgjedhjeTëLira #StopBlerjesSëVotës #MeLulzimBashën”, përfundon postimi i Qiricit.