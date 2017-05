Denoncimi/Administrata shtetërore lë punën dhe bën fushatë për Partinë Socialiste

Ish-kryeministri Berisha: Narko-drejtorët në thyerje të ligjit marrin pjesë në narko-fushatën e partisë kanabiste

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka publikuar në rrjetet sociale, dy foto që dëshmojnë angazhimin e administratës shtetërore në fushatën e Partisë Socialiste. Dy rastet në fjalë janë në Korçë. “Qytetari dixhital denoncon ndrikull Marianën, Drejtore e Shërbimit Social Korçë, e cila ikën nga puna gjatë orarit zyrtar dhe shoqëron në fushatë, Peleshin. Ajo përdor për vota, ndihmën ekonomike. Po kështu, punonjësi i OSHEE në Mollaj, Bertil Çipi, ikën nga puna dhe së bashku me kryetaren e Qarkut, Ana Verushi, bëjnë fushatë për Partinë Siçiliste! Lexoni mesazhet dhe shikoni fotot”. Përshëndetje z.Berisha! Si fillim ju uroj shëndet dhe suksese ne punët tuaja te përditshme! Doja te ndaja një shqetësim me ju se pari si demokrat dhe se dyti si qytetar i Korçës , i Korçës qe përditë po gllabërohet nga kthetrat e komunisteve peleshjane. Urdhërit te mos angazhimit te administratës publike ne fushate i është bere një shkelje me te dyja këmbët. Përditë drejtore rajonale ne Korçë dhe drejtore bashkie dalin ne fushate duke bere shkelje flagrante te etikes . Shkelje te pa numërta po bëhen me ndihmën ekonomike duke futur shume militante ps me shkelje te hapur me ligjin. Me shqetëson shumë Kjo gjendje pa ju shkruaj sepse shume njeres me probleme sociale po gënjehen dhe po votojnë ps me paratë e ndihmës ekonomike. Shpresoj shume ta lexosh shqetësimin Tim sepse ne Korçë po ndodhin shumë maskarada. Edhe një here ju uroj shëndet edhe suksese !!! Me respekt …Ne krah te majte te pe leshit drejtoresha e shërbimit social ne Korçë Mariana Lara Jorgji Ne orar Pune haptazi ne fushate”.