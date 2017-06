Denoncimi/Banditët e Bashkisë sulmojnë të rinjtë e FRPD-së së Urës Vajgurore

Deputeti demokrat, Eduard Halimi denoncoi një sulm ndaj forumit rinor të Partisë Demokratike në Urë Vajgurore. Sipas Halimit, FRPD është përballur me një ‘bandit, punonjës të bashkisë’ gjatë kohës që shpërndarin programin ekonomik. Ai ka denoncuar në polici, ndërkohë që ju bën thirrje partive të dënojnë sulmin

Deputeti demokrat, Eduard Halimi denoncoi një sulm ndaj forumit rinor të Partisë Demokratike në Urë Vajgurore. Sipas Halimit, FRPD është përballur me një ‘bandit, punonjës të bashkisë’ gjatë kohës që shpërndarin programin ekonomik. Për këtë rast, Halimi thotë se ka denoncuar në polici, ndërkohë që iu bën thirrje partive të dënojnë sulmin. “Agresohet forumi rinor në Urë Vajgurore, agresorin e pret përballja fatale me ligjin. Forumi rinor i PD në Urë Vajgurore është përballur me një bandit, punonjës të Bashkisë i veshur me pushtet gjatë kohës që shpërndanin planin e Lulzim Bashës. Kallëzimi është depozituar në Policinë e Shtetit ku isha personalisht dhe pres reagimin e saj të menjëhershëm që së bashku me prokurorinë të përballin me gjithë fuqinë e ligjit, banditin agresor. I bëj thirrje forcave politike të dënojnë ashpër aktin banditesk të agresorit dhe t’i bashkohen thirrjes ndaj organeve të ligjit për të përballur banditin me gjithë fuqinë e ligjit.” – shkruan Halimi, kandidat për një mandat tjetër deputeti në qytetin e Beratit.