Denoncimi/Berisha: Në Berat, zyrtarët e administratës mbledhin kartat e identitetit për të blerë vota

Pavarësisht se një nga pikat e marrëveshjes Rama-Basha përmbante dënimin për blerjen e votës, zyrtarët socialist po bëjnë kërdinë teksa kanë angazhuar punonjësit e administratës që të bëjnë fushatë për PS

Kryesuesi i listës së kandidatëve për deputetë për qarkun e Beratit, Eduard Halimi, denoncoi përfshirjen e administratës në zgjedhje. Ai tha se zyrtarë të PS dhe LSI kanë nisur mbledhjen e kartave të identitetit për të blerë votat me metodat e vjetra. “Unë e di gjatë këtyre tre ditëve që kemi filluar fushatën këtu se zyrtarët e administratës këtu të LSI dhe PS, të Edi Ramës dhe Ilir Metës po vinë dhe po mbledhin karta identiteti dhe po shkojnë për të përdorur metodat e vjetra për t’ua blerë sërish votën me paratë e drogës, duke u mbledhur kartat, duke u bërë presion. Nga ky shesh po u them të gjithëve se ajo kohë ka marrë fund njëherë e mirë. Republika e vjetër ka rënë. Metodat e vjetra kanë rënë, kush do të guxojë nga administrata që të përfshihet në fushatë elektorale me hyrjen në fuqi të kodit penal që u bë i mundur pas marrëveshjes së Lulzim Bashës, pas kalimit në parlament të kësaj marrëveshje, ata njerëz do të përballen me forcën e ligjit”, u shpreh deputeti demokrat. Halimi nuk kurseu dhe vlerësimet për kryetarin e tij të partisë Lulzim Bashën, ndërsa shprehu bindjen se ka zgjedhur ekipin fitues për 25 qershorin. “Sot e fillojmë këtë betejë dhe në 25 qershor nuk mbyllet kjo betejë, fillon beteja për Lulzim Bashën për të ndërtuar Republikën e Re. Atë ditë fillon puna e madhe e Lulzim Bashës dhe ne të gjithë kemi besim sepse Lulzim Basha ka arritur me forcat e veta të jetë studenti i shkëlqyer i jurisprudencës në Hollandë, e ka arritur me forcat e veta të ishte një nga njerëzit me të talentuar në 2005 kur erdhi në PD. Ka qenë me forcat e veta Ministri më i suksesshëm që bëri liberalizimin e vizave, ndërtoi kryeveprën infrastrukturore Rrugën e Kombit, është Lulzim Basha që arriti me forcat e veta që të ishte dhe të jetë kryetari i PD, të ndërtojë ekipin e ri fituese të 25 qershorit që do të ndërtojë Republikën e re duke shembur Republikën e vjetër me Lulzim Bashën”, u shpreh më tej Halimi.

Denoncimi/ Ish kryeministri tregon dy zyrtarë të shtetit që bëjnë fushatë për PS/ Ish-Kryeministri Sali Berisha ka denoncuar në Facebook dy raste se si zyrtarë të administratës shtetërore janë të angazhuar në fushatën elektorale të Partisë Socialiste. Së pari, Berisha ka denoncuar drejtorin e burgut të Burrelit, Fatjon Kurtin, i cili është fotografuar në aktivitetet elektorale të Ilir Beqajt. Rasti i dytë i denoncuar është ai i drejtoreshës së gjimnazit në Kuçovë, e fotografuar në fushatë me Ermonela Felajn. Denoncimi/ Milva Ekonomi, fushatë elektorale me drejtorin e hipotekës së Durrësit/ Gara elektorale, duket se ka futur në garë edhe ministrat socialistë, se kush prej tyre të përshi sa më shumë nga administrata shtetërore, në fushatë. Këtë gjë ka bërë së fundmi edhe Milva Ekonomi. Denoncimin e “qytetarit dixhital”, bashkë me fotot, e bënë publik ish-kryeministri Sali Berisha.

Postimi i plotë i Berishës në “Facebook”

Ndrikulla Milva Ekonomi, fushatë elektorale me drejtorin e hipotekës së Durrësit!”Përshëndetje Dr. Berisha. Lidhur me përfshirjen e administratës publike ne fushatën politike te Partisë Socialiste ne Durrës po ju dërgoj rastin e Drejtorit te Hipotekës Durrës, Ani Durmishi. Ky drejtor po drejton fushatën e kandidates Milva Ikonomi ne Durrës duke e shoqëruar ne çdo takim elektoral”.

Hidhen në skenë paratë e drogës, rilindja josh votuesit me 500 euro/Partia Socialiste e ka shpallur qartë objektivin e saj në këto zgjedhje. Të sigurojë 71 mandate për të qeverisur e vetme. Në kuadër të këtij objektivi, PS-ja po përdor çdo metodë për të arritur të qeverisë e vetme. Kryeministrin Rama e shohim përditë herë në ndonjë oborr shtëpie, herë duke shtruar iftar, apo live në Facebook ku kërkon vota nga farefisi i emigrantëve. Kurse deputeti i Partisë Socialiste, Ervin Bushati ndryshe nga fushatat e kandidatëve të tjerë, ka zgjedhur një tjetër mënyrë ‘origjinale‘ për të mbledhur sa më shumë vota. Bushati u ka dërguar disa qindra të rinjve një SMS ku kërkon pjesëmarrjen e tyre në një konkurs për të transformuar njësinë nr 8, ku në shkëmbim jepen 500 euro dhe bursa studimi. “Hashtag.al” ka siguruar mesazhin e dërguar nga Bushati drejt të rinjve për të marrë pjesë në konkurs. Konkursi mban emrin ‘Fito 500 euro dhe një bursë studimi’. Kjo iniciativë e Bushatit vjen 4 javë para zgjedhjeve, dhe të ftuarit në konkurs janë 18-vjeçarët, të cilët votojnë për herë të parë.

PS dhe PDIU sfidojnë ligjin me postera dhe flamuj partiakë në Elbasan/Duke sfiduar ligjin për partitë, është vendosur në qendër të qytetit një poster gjigant me logon dhe sloganin e Partisë Socialiste. Ligji për partitë ndalon flamujt dhe posterat partiakë për fushatën e 25 Qershorit dhe u miratua në bazë të marrëveshjes mes Ramës dhe Bashës. Por PS nuk është e vetmja që shkel ligjin duke ekspozuar simbolet e partisë në qytet. Flamujt e partisë së Shpëtim Idrizit valëviten anës një prej rrugëve, prej disa ditësh. Pavarësisht ankesave të partive të tjera, policia nuk guxon të ndërhyjë.