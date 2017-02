Denoncimi/Durrësi si Palmira, projekti ‘Veliera’ do të thotë 3 mln euro në xhepat e Ramës

Ish-kryeministri Berisha: “Unë ju them këtu se Gjushi është një mafioz që nxin 24 karat. Ky mafioz lokal në atë zonë nuk do guxonte të priste qoftë edhe një degë peme pa urdhrin e këtij kryebanditi që rri këtu dhe mbush xhepat me paratë e shkatërrimit të Durrësit. Këta po e shkatërrojnë Durrësin si ISIS, Palmirën”

Betonizimi i Durrësit ishte tema që u trajtua ditën e djeshme në protestën e demokratëve. Në ditën e 6 të protestës së opozitës në bulevardin ‘Dëshmorët e Kombit’, qytetarë dhe aktivistë u bënë pjesë e një bashkëbisedimi për debatin më të madh për Durrësin, ndërtimin e Velierës në zonën Arkeologjike. Ish kryeministri Berisha ishte i pari që foli në Parlamentin e çadrës duke denoncuar krimin urbanistik që po ndodh në Durrës. “Durrësi është Palmira ndërsa Gjushi dhe Rama janë ISIS. E kapi banda e lidhi dhe e nxori në dritaren e hotelit si gic. Gjushi nuk mund të lëvizë asnjë pllakë pa urdhrin e këtij burri kundër të cilit po protestojmë. “Unë e kam ndjekur dramën e madhe të Durrësit. Vetëm tre gjëra do t’u them. Sot ka dy vende në botë ku shkatërrohet, ku betonohet, ku minohet trashëgimia kulturore, arkeologjia, historia. Është Durrësi, është Palmira, është ISIS, është Edi Rama, është ISIS në Siri dhe është Edi Rama në Durrës. Unë ju them ju këtu se Gjushi është një mafioz që nxin në 24 karat dhe kjo nuk ka asnjë dyshim. Por mos harroni një moment, se ky mafioz lokal në atë zonë nuk do të guxonte dot të priste qoftë një dege pemë me mbrojtjen që ka, pa urdhërin, pa bekimin e atij kryebanditi që rri këtu dhe mbush xhepat me paratë e shkatërrimit të Durrësit. Qytetarë të Durrësit! Çfarë është Gjushi? Gjushi është një vegël, dhe ju e dini mirë se si e kapi banda dhe e vari prej këmbësh si gic tek dritarja e hotelit. Gjushi ka vetëm një detyrë që t’i çojë çdo të diel në Durrës, kryebanditit të Shqipërisë, qesen me para. Por në zonën e mbrojtur, Gjushi nuk mund të lëvizë asnjë gur, asnjë degë, asnjë pllakë pa urdhrin e këtij që rri këtu (Rama) për të cilin janë mbledhur këtu burra e gra, është mbledhur tërë Shqipëria kundër tij. Atë që i bën ky kryebandit Durrësit s’ ja ka bërë asnjë pushtim. Veliera është 3 milionë euro në xhepat e tij, që me arkitektët e tij, me mafien e tij, dhe ministren e tij të antikulturës, ky inkason 3 milionë euro në xhep dhe shkatërron për 3 milionë euro, pasurinë përrallore, trashëgiminë kulturore të Durrësit tremijëvjeçar. Kur të vijë puna t’i themi derrit, “derr”, t’i themi kryebanditit “kryebandit” – ai tjetri është banditi i tij – Durrësin po e shkatërron Edi Rama”, tha Berisha.