Denoncimi/Kelmend Balili strehohet në Tepelenë, nën kujdesin e Termet Peçit dhe shefit të PS

Sekretari i Përgjithshëm i PD-së, Arben Ristani ka denoncuar faktin se i kërkuari ndërkombëtar Kelmend Balili është duke u strehuar në Tepelenë. Gjatë një konference për median në selinë blu, sekretari i përgjithshëm Arben Ristani bëri një pyetje për kryeministrin dhe ministrin e brendshëm: “A po strehohet në Tepelenë Kelmend Balili dhe po ruhet nga kryetari i Bashkisë Tërmet Peçi dhe drejtori i transporteve në Gjirokastër?”

Deputeti i Partisë Demokratike Arben Ristani në një deklaratë për mediat, ditën e djeshme ka folur për dy partitë e koalicionit qeverisës, PS dhe LSI që sipas tij kanë nisur debatet mbi Kelmend Balilin thjesht për të bërë shfaqjen e radhës, pasi Balili i kërkuar nga gjysma e policive të Europës, i konsideruar si Eskobari i Ballkanit është ende i lirë. Ai është shprehur se Partia Demokratike e ka denoncuar fenomenin Balili që prej vitit 2014, si trafikant droge që prej vitit 2006, edhe pse mazhoranca vazhdon ta mbrojë edhe pas shpalljes në kërkim nga Interpoli në maj të vitit 2016. Ristani kërkoi nga qeveria të bëjë të ditur nëse Balili strehohet në Tepelenë, nën kujdesin e kryetarit të bashkisë së Tepelenës, Termet Peçi: “Pas presionit të hapur ndërkombëtar për arrestimin e Kelmend Balilit dhe pasi u prishën për pazarin e ditës, PS dhe LSI kanë nisur sherrin dhe shfaqjen e radhës. Ndërkohë Kelmend Balili, i kërkuar nga gjysma e policive të Evropës, nga DEA amerikane, i konsideruar nga CNN si Eskobari i Ballkanit, është akoma i lirë, duke kapur peshk nga jahti i tij e duke bredhur nga dasma në dasmë. Partia Demokratike e denoncoi emërimin e Kelmend Balilit në zyrat e shtetit, që në maj të vitit 2014. Ne bëmë publike, prova, fakte, se si në vitin 2006, ky trafikant ishte kapur në një aksion të forcave speciale me helikopter, me 750 kilogramë drogë. Partia Demokratike kërkoi 36 herë në 2 vite e gjysmë largimin e Kelmend Balilit nga administrata shtetërore ku e emëruan Rama dhe Meta dhe vënien e tij para drejtësisë. E megjithatë, Rama dhe Meta, e mbajtën, e mbrojtën deri në fund, e mbrojtën edhe kur u shpall në kërkim nga Interpoli në maj të vitit 2016. Sot, në vend që të lozin topa djegësi me Balilin, le ti përgjigjen një pyetje të thjeshtë: A po strehohet Klement Balili në Tepelenë, nën kujdesin e kryetarit të bashkisë së Tepelenës, Termet Peçi dhe një shefi të PS-së në Tepelenë, Dino Selemi, aktualisht edhe drejtor i transportit të Gjirokastrës?”

Arben Ristani i përgjigjet Tërmet Peçit: Njerëzit e kuptojnë kush fle me qentë dhe gdhihet me pleshta/Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike Arben Ristani ka akuzuar Kryeministrin Edi Rama dhe krye parlamentarin Ilir Meta për mos arrestimin nga policia të të shumëkërkuarit Kelmend Balili. Në një status në Facebook, Ristani shkruan se njerëzit e kuptojnë se kush është fajtori për mos kapjen e Balilit, pavarësisht se dy drejtuesit e mazhorancës bëjnë ping-pong akuzash. Me këtë status, Arben Ristani i përgjigjet deklaratës së kryebashkiakut të Tepelenës Tërmet Peçi, që tha se do ta padisë për shpifje demokratin. Ristani deklaroi më herët gjatë ditës së Kelmend Balili fshihet në Tepelenë dhe po ndihmohet nga kryebashkiaku Peçi. “Si pushtetarët sot, edhe Klement Balili me 11 Maj 2016, deklaroi se do ti drejtohej gjykatës për shpifje. Sot Klement Balilin e quajnë trafikant edhe Rama edhe Meta. Do i padis edhe këta për shpifje. Ne na duhen shtetarë te përgjegjshëm dhe jo te tille qe janë një me krimin. Njerëzit shohin, dëgjojnë e kuptojnë. Ka prej tyre qe reagojnë, ka edhe qe kane frike, por gjithsesi ai qe ka fjetur me qentë është gdhire me pleshta dhe sigurisht qe e shohin kur kruhet”, tha Ristani.