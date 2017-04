Denoncimi/Kryebashkiaku socialist i Elbasanit Qazim Sejdini, trafikant i madh droge

Kreu i opozitës, Lulzim Basha referuar dokumenteve dhe lajmeve të fundit në media për hetimin e kapjes së 8 tonëve drogë shqiptare në Itali, ka bërë një denoncim ndaj një prej kryebashkiakëve kryesorë të Partisë Socialiste. Basha deklaroi hapur se bëhet fjalë për kryebashkiakun e Elbasanit, Qazim Sejdini

Kreu i opozitës, Lulzim Basha referuar dokumenteve dhe lajmeve të fundit në media për hetimin e kapjes së 8 tonëve drogë shqiptare në Itali, ka bërë edhe një akuzë të fortë ndaj një prej kryebashkiakëve kryesorë të Partisë Socialiste, për drogën në vend. Basha deklaroi hapur se bëhet fjalë për kryebashkiakun e Elbasanit, Qazim Sejdini. “8 ton drogë u kapën në ngarkesën e zhdoganuar nga Qazim Sejdini. Kryetari i Bashkisë së Elbasanit, që i gjithë Elbasani e di se e mbajti pushtetin me ndihmën e bandave më të rrezikshme në Shqipëri dhe në Britani të Madhe, i cili u filmua duke kërcënuar gazetarët, sot është dokumentuar si njeriu që operon përmes të ashtuquajturave agjenci doganore një rrjet të trafikut të drogës, ky kryetar bashkie, emblemë dhe kurorë e rilindjes së kriminalizuar të Edi Ramës, ky është fakti i fundit, por fakte të tilla ka përditë. Droga është jo vetëm përgjegjësi politike e Edi Ramës, por është projekti politik i Edi Ramës. Si shpjegohet ndryshe, që as ministri i drogës që hoqi, as ministri, vëllai i kokainës që solli, nuk zbatojnë procedurat ligjore për asgjësimin e sasive të drogës që kapen”, tha Basha.