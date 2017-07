Denoncimi/Nënkryetari Spaho denoncon: Kartat e identitetit u mblodhën në këmbim të votës

Nënkryetari i PD-së, Edmond Spaho denoncon me dokumente blerjen votave në 25 qershor 2017. Në denoncimin e tij, Spaho deklaron se një subjekt politik ka grumbulluar mbi 40 fotokopje kartash identiteti në këmbim të votës. Nënkryetari i PD-së thotë se të gjitha rastet e dokumentuara të blerjes së votës janë denoncuar në Prokurori. “Neper studio televizive po flitet qe PD nuk ka bere ankimime për blerjen e votës. Kjo nuk është e vërtetë. Rreth 40 fotokopje kartash identiteti dhe pasaportash te mbledhura nga një subjekt politik me kushtin qe te jepej vota në këmbim te lekëve. Ky fakt është pranuar edhe nga njëri prej atyre që kishte droëzuar kartat e identitetit familjarisht për ndonjë leke. Kallëzimi penal u bë në policinë e Elbasanit por rezultati ishte zero me xhufke”, shkruan Spaho.

Valentina Duka: Sabotimi i brendshëm i ish-funksionarëve të PD ndikoi tek humbja e 25 qershorit/Në kuadër të situatës së komplikuar që është prodhuar në gjirin e Partisë Demokratike pas rezultatit zhgënjyes të zgjedhjeve të 25 qershorit, ditën e djeshme ka folur edhe kryesuesja e listës së kësaj partie në qarkun e Korçës Valentina Duka, e cila është shprehur se Lulzim Basha është njeriu i duhur për të ri ngritur PD-në dhe për ta sjellë në pushtet. Në një intervistë të dhënë për “Panoramën”, Duka ka deklaruar se zgjedhjet e së dielës së kaluar u vodhën nga makineria shtetërore, e cila me urdhër të Edi Ramës ka ushtruar presione dhe ka blerë votat nëpërmjet parave të pista të drogës. Deputetja e ardhshme e PD-së shprehet se humbja e PD-së u ndikua gjithashtu edhe nga sabotimet e brendshme, duke kujtuar këtu përgojimin që iu bë kandidatëve demokratë në portale të financuara nga ish-zyrtarë të lartë të selisë blu. “Zgjedhjet e 25 qershorit u goditën rëndë nga segmentet e makinerisë shtetërore të komanduar nga zoti Rama dhe njerëzit e tij, të cilët nëpërmjet presioneve, blerjes masive të votave me anën e parave të drogës, punësimeve të improvizuara etj., devijuan në mënyrë dramatike votën në favor të PS-së. Së dyti, PD u sabotua rëndë edhe nga brenda saj. Të gjithë e pamë se si sulmoheshin e përgojoheshin kandidatët tanë nëpër portale të financuar nga ish-funksionarë të PD-së, duke qenë në sintoni të plotë me sulmet dhe insinuatat e pushtetit të Ramës kundër tyre. Përtej kësaj, njerëz të caktuar brenda PD-së u përpoqën të dekurajojnë e të shmangin pjesëmarrjen në votime të mbështetësve tanë”, tha Duka.