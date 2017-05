Denoncimi/Radha e ndëshkimit nga Edvini u erdhi edhe fëmijëve diabetikë

Ish kryeministri Sali Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari dixhital, në të cilin denoncohet heqja e rimbursimit për fishat që duhen për monitorimin e sheqerit në gjak. Ish kryeministri thekson se pas ndërprerjes së ilaçit që ndërpresin përdorimin e drogës, tashmë u ka ardhur radha edhe fëmijëve diabetik. “Prindi dixhital denoncon: -ndëshkimin e fëmijëve diabetikë duke hequr rimbursimin për fishat që duhen për monitorimin e sheqerit në gjak. -Një fëmijë me diabet ka nevojë thotë prindi për 6 fisha në ditë apo për 300 lekë të reja. Kështu, pas zhdukjes se ilaçit për fëmijët që ndërpresin përdorimin e drogës, tani qeveria ndëshkon edhe fëmijët diabetik! Turp. “Përshëndetje zoti Berisha. Jam një prind i një fëmije diabetik nga Berati. Para disa muajsh qeveria akordoi një fond shtesë në buxhetin e vitit 2017 për rimbursmin e fishave për matjen e glikemisë ne gjak për kategorinë e fëmijëve dhe te rinjve me diabet. Diabeti është sëmundje shume e rende me komplikacione te shumta ne shume organe n.q.s nuk monitorohet vazhdimisht sheqeri gjate ditës. Duhen minimalisht 6 fisha ne dite me kosto 300 leke te reja. Duke menduar qe kjo sëmundje ka prekur pjesën me te varfër te shoqërisë shqiptare, te papune , familje pa përkrahje etj. ky vendim i qeverise ishte burim jete për gjithë këto familje. Por para 2 javësh mësojmë se ky fond është anuluar nga qeveria. Nuk gjej dot fjalët me te renda për te shprehur indinjatën , zemërimin , shpërthimin qe ndjemë nga kjo tallje e paskrupullt e qeverise me ndjenjat me humane te prindërve qe shpesh lenë bukën vete pa ngrënë për te blere fishat e matjes. Me mire mos ta kishin bere ketë premtim. Nga ana ekonomike kosto fillestare e rimbursimit te fishave, sipas shume studimeve , është tepër e ulet ne krahasim me kostot spitalore qe do te ketë shteti për trajtimin e gjithë komplikacioneve te sytë,veshkat,sistemi nervor, kardiovaskular, prerje gishtash qe vijnë si pasoje e mos matjes se rregullt te glicemise. Shteti i rilindjes nuk tregohet kaq dorështrënguar kur zhduk leke ne “vrimat e zeza” te check-up -it , sterilizimit, laboratorëve etj. Ju lutemi na ndihmoni duke e ngritur ketë problem aty ku mundeni. Ju falënderojmë me gjithë zemër. Shëndet ne familjen tuaj”.