Denoncimi/Rama braktisi fermerët, favorizoi vetëm 14 miqtë e tij-PD, 150 mln euro çdo vit për fshatin  

Partia Demokratike ka denoncuar braktisjen totale që Edi Rama i ka bërë fermerëve shqiptarë. Në njoftimin e shpërndarë për media, PD thekson se në këto 4 vite kemi zero subvencione, ndërsa janë favorizuar vetëm 14 klientët e kryeministrit. PD, gjithashtu shton se me ardhjen në pushtet do të ketë për çdo vit, 150 milionë euro subvencione për fshatin. “Pasi i braktisi për 4 vite fermerët shqiptarë, pasi ndërtoi një narko-shtet dhe vendosi gjithçka në shërbim të miqve dhe klientelës, Edi Rama predikon sot mashtrime të reja. Në 4 vite, Edi Rama nuk bëri asnjë investim në infrastrukturë dhe mijëra hektarë u përmbytën rregullisht duke sjellë pasoja katastrofike për prodhimin e fermerëve. Në 4 vite, numri i përfitueseve nga skema e subvencionit është ulur mbi 5 herë. Përfituan çdo vit vetëm 14 tregtare, klientë të qeverisë që morën mbi 70% të buxhetit të bujqësisë. Çmimet për imputet bujqësore u rritën deri në 30%. Çmimi i naftës u rrit me 30 për qind. Partia Demokratike ka një projekt të realizueshëm dhe ambicioz që do të transformojë bujqësinë dhe do nxjerrë zonat rurale nga varfëria. 150 milionë euro do të investohen çdo vit në këtë sektor. 100 milionë euro në formën e subvencioneve direkte për çdo familje fermerë bazuar vetëm mbi prodhimin e tyre. 50 milionë euro investime në infrastrukturë si vaditje dhe kullim, rregullim tregjesh dhe siguri ushqimore. Prodhimet e fermerëve shqiptarë do të mbrohen përmes tarifave doganore nga importet e oligarkëve të Ramës. Kjo do të ndodhë me 25 qershor, kur fermerët shqiptarë së bashku me qytetarët në mbarë Shqipërinë do ti japin fund me votën e tyre të lirë, republikës së vjetër që i zhvati, mashtroi dhe varfëroi dhe do të votojnë për projektin kombëtar të Republikës së Re, Republikës së qytetarëve”, thuhet në njoftimin e PD.