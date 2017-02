Denoncimi/Rama emëron koordinator të PS-së për Kamzën, kriminelin Enrik Sulejmani

Ish-kryeministri Sali Berisha gjatë ditës së djeshme ka publikuar në profilin e tij në Facebook denoncimin e një banori të Kamzës, i cili pasi është shkarkuar nga posti i Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve nga ana e LSI-së, është graduar në detyrën e koordinatorit të Partisë Socialiste për këtë qytet. Duke shkruar që në Partinë Siçiliste penaliteti është medalje, Berisha ka ironizuar lidhjet e PS-së me krimin dhe faktin se Enrik Sulejmani pasi u hodh në rrugë nga Meta do të përdoret si kartë për të ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve nga Edi Rama. Në Partinë Siçiliste penaliteti është medalje!Qytetari dixhital denoncon: I larguari nga detyra nga LSI, e Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve, Enrik Sulejmani, gradohet në koordinator të Partisë Siçiliste për Kamzën!”Përshëndetje z. Berisha! Koordinator elektoral për PS-në e Kamzës është emëruar ENRIK SULEJMANI. Një person me precedentë penal, kjo gjë e pasqyruar dhe në media që në 2013, ku në atë kohë u emërua nga ILIR META si Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së burgjeve. Ka qëndruar në detyrë vetëm 1 javë dhe pas reagimit tuaj ka dhënë dorëheqje, mbasi u hodh në rrugë nga Meta. Tashmë këtij personi i besohet koordinimi i Kamzës për PS-në. Një person me të kaluar kriminale.”