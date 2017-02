Denoncimi/Tahiri i rrethuar nga truproja e shoferë të dënuar në Europë për vrasje, plaçkitje, prostitucion, drogë

Ish-kryeministri Sali Berisha ka vijuar edhe gjatë ditës së djeshme të denoncojë lidhjet kriminale të qeverisë dhe ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri me eksponentë me precedentë penalë që kanë kryer vepra si vrasje, trafikim qeniesh njerëzore dhe lëndësh narkotike apo edhe plaçkitje. Berisha duke publikuar denoncimin e një oficeri të SHKB-së shkruan se qeveria Rama është shndërruar në një organizatë të mirëfilltë kriminale. Ish-lideri historik i Partisë Demokratike deklraoi se shoqëruesi i parë i Saimir Tahirit ka ndërruar emrin nga Agustin Fran Deda në Paul Deda dhe ai ka plagosur në një Pub në Tiranë një oficer të Gardës. Madje ai rezulton të ketë qenë edhe person në kërkim, pasi ka bërë trafik kokaine në Spanjë. Ai ka vijuar më tej denoncimin e tij duke u shprehur se shoqëruesi tjetër Hekuran Marku ka probleme me drejtësinë italiane, ndërsa Bujar Trimi është krahu i djathtë dhe shofer i Tahirit dhe rezulton të jetë i arrestuar në Munih për grabitje banke me bandën e Yzberishtit. Berisha shkruan se denoncimi i ardhur në llogari të tij konstaton se edhe Agim Sinani është shofer vrasës, anëtar i bandës së Selitës i dënuar për vrasje, ndërsa Bledar Bodlli, i cili punon në SHKB me urdhër të Tahirit ka qenë i dënuar. Ish-kreu i ekzekutivit i bën thirrje Prokurorisë të hetojë me përparësi lidhjet kriminale të Saimir Tahirit me shoqëruesit dhe njerëzit e tij. Denoncimi i publikuar nga ish-kryeministri Berisha: Oficeri i SHKB dixhital informon:”28/01/2017, 11:56:47: Shoqëruesi i parë i Sajmir Tahirit e ka pasur emrin Agustin Fran Deda tani e ka kthyer në Paul Deda, e ka kthyer emrin për arsye se në 2003-2004 ka plagosur në një Pub në Tiranë ,një oficer të gardës dhe ka qenë person në kërkim për tentativë vrasjeje dhe armëmbajtje pa leje, i shpallur në kërkim nga Drejtoria e Policisë së Tiranës. Në vendin e ngjarjes ka lënë një këpucë nga vrapi. Ky ka qenë i lidhur me një shtetase spanjolle në momentin e ngjarjes dhe ka punuar ne Spanjë, Barcelonë dhe Londër me kokainë dhe prostitucion. 28/01/2017, 11:57:18: Shoqëruesi tjetër i Saimir Tahirit, Ekuran Marku, i cili ka jetuar rreth 15 vjet në Venecia, Itali, ka bërë një lokal tek rruga barrikada pranë shkollës Sami Frashëri, ka probleme me drejtësinë italiane në lidhje me bankat për marrjen e një kredie mbi 100 mijë euro me emër tjetër në Itali. 28/01/2017, 11:58:00: Bujar Trimi miku i familjes së Saimir Tahirit është shofer pranë parkut të Ministrisë së Rendit dhe është kapur nga policia gjermane për grabitje banke me grupin e Yzberishtit në Mynih. I kanë bërë atentat tek pallati me shigjeta para disa viteve dhe është krahu i djathtës i kartelës së grupit të Selitës që është me burgim të përjetshëm për disa vrasje. 28/01/2017, 11:58:41: Agim Sinani ka qenë shofer pranë parkut të Ministrisë së Rendit, e hoqën pasi i doli vërtetimi i penalitetit i dënuar pasi ka qenë në burg për vrasje dhe pjesëtar i bandës së Selitës dhe Tahiri e çoi me punë tek taks-forca në Kesh tek miku i ngushtë i Tahirit tek Vahit Sina nga Tepelena drejtor në Kesh.

28/01/2017, 11:59:14: Bledar Bodlli nga Yzberishti dhe ky mik i Tahirit ka qenë i dënuar dhe është lidhje e Tahirit dhe e Krenar Cenollarit, ish-kryetari i Minibashkisë Kombinat, pa shkollë dhe i emëruar nga Tahiri me SHKB tek Arben Skendaj, Drejtori i SHKB, ish-sigurims.”