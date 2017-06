Denoncimi/Ujësjellësi i Durrësit mbushet me të ‘punësuar sezonal’ në këmbim të votës

Zëvendëskryeministrja, Ledina Mandija, në cilësinë e drejtuesit të Task-Forcës i është drejtuar Kryetarit të Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako të marrë masa të menjëhershme në lidhje me disa konstatime se në shoqërinë Ujësjellës Kanalizime sh.a Durrës janë lidhur kontrata pune gjatë periudhës zgjedhore

Zëvendëskryeministrja, Ledina Mandija, në cilësinë e drejtuesit të Task-Forcës i është drejtuar ditën e djeshme Kryetarit të Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dakos të marrë masa të menjëhershme në lidhje me disa konstatime se, në shoqërinë Ujësjellës Kanalizime sh.a Durrës janë lidhur kontrata pune gjatë periudhës zgjedhore.“Grupi i kontrollit nga kabinetit të Zv.Kryeministres ka verifikuar se në shoqërinë Ujësjellës Kanalizime sha Durrës janë punësuar disa shtetaspër periudhën 25.05.2017 deri në 13.06.2017 në kundërshtim me dispozitat ligjore. Gjithashtu kjo është konfirmuar edhe nga informacioni që ka ardhur në rrugë elektronike nga zyrtarët e kësaj shoqërie”.Për këtë arsye, zëvendëskryeministrja i ka kërkuar Dakos të marr masat për të bërë verifikimet e duhura dhe nxjerrjen e përgjegjësive disiplinore të çdo nëpunësi si dhe ta informojë menjëherë për rezultatet e gjetura dhe masat e marra.Zyra e Zv.Kryeministrit, thekson se në se ky rast nuk do te ndiqet me përparësi, do t’i dërgojë materialet përkatëse pranë Prokurorisë së Përgjithshme.

Skandali/ Zbulohen punësimet e shumta në hekurudhë gjatë fushatës elektorale/ Zv/ kryeministrja Ledina Mandija, i ka kërkuar Ministrit të Transporteve, Sokol Dervishit që të rishikojnë kontratat e punonjësve të rinj të punësuar në sektorin e hekurudhave nga 25 maji deri në 12 qershor të këtij viti. Sipas Mandisë, është shkelur ligji i miratuar nga këshilli i Ministrave, për mos punësimin e asnjë personi gjatë fushatës elektorale. Në kërkesën e saj Mandija thekson se gjatë verifikimeve të grupit të kontrollit të ngarkuar nga zëvendës kryeministrja është konstatuar që pas datës 26 Maj 2017 janë firmosur 11 shkresa sipas të cilave rezulton që janë punësuar 20shtetas. Kodi Zgjedhor në nenin 77 pika 1, ka përcaktuar që periudha zgjedhore fillon 30 ditë para datës së zgjedhjeve. Gjithashtu, Kodi Zgjedhor në nenin 88 pika 3 ka përcaktuar qartë që gjatë fushatës zgjedhore ndalohet marrja në punë, pushimi nga puna, lirimi, lëvizja dhe transferimi në detyrë në institucionet apo entet publike, me përjashtim të rasteve të përligjura. Për këtë arsye,zv. Kryeministrja i ka kërkuar ministrit Dervishi të marr masat për të bërë verifikimet e duhura dhe nxjerrjen e përgjegjësive disiplinore të çdo nëpunësi dhe për ta vënë në dijeni në mënyrë të menjëhershme për rezultatet e gjetura dhe masat e marra si dhe në rast se konstaton që kjo problematikë nuk do te ndiqet me përparësi, zyra e zëvendëskryeministres do t’i dërgojë materialet përkatëse pranë Prokurorisë së Përgjithshme. Po dje zyra e kryeministres ka marrë shqetësime nga punonjës të Drejtorisë së Përgjithshme të Hekurudhës që po ushtrohet trysni për të marrë pjesë në aktivitetet elektorale. Për këtë arsye, i është kërkuar ministrit Dervishi të bëjë menjëherë verifikimet e nevojshme dhe të marrë masa për parandalimin e këtij fenomeni të kundërligjshëm, si dhe të informojë zyrën e Zv/Kryeministres në një kohë sa më të shpejtë.

Mandija: Rasti Elez Gjozës, në rendin e ditës së mbledhjes së ardhshme të Task-Forcës/Nisur nga shqetësimet e subjektit politik Lëvizja Socialiste për Integrim në adresë të zëvendëskryeministres Ledina Mandija, në cilësinë e drejtueses së Task-Forcës “Për monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2017” të krijuar me VKM nr. 473, datë 01. 06. 2017, se kallëzimi i bërë në organin e prokurorisë nga Policia e Shtetit në ngarkim të z. Elez Gjoza është bërë pa kryer një vlerësim të thelluar të rrethanave të faktit, për cenimin e figurës të z. Gjoza dhe me qëllim pengimin e fushatës zgjedhore të LSI, zëvendëskryeministrja Ledina Mandija ka kërkuar menjëherë që kjo çështje të futet për diskutimin në rendin e ditës në mbledhjen e ardhshme të Task-Forcës. Mandija i ka kërkuar prej disa ditësh informacion urgjent Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Haki Çako për procedurën e ndjekur dhe veprimet e kryera nga Policia e Shtetit për verifikimin e rastit në fjalë si dhe kopje të plotë të kallëzimit drejtuar organit të prokurorisë të shoqëruar me provat apo materialin shoqërues. Zëvendëskryeministrja Mandija thekson edhe njëherë se Task-Forca përmes rolit të saj koordinues nxit paanshmërinë dhe trajtimin e barabartë të kandidatëve e partive politike në marrëdhëniet me administratën shtetërore, për krijimin e kushteve të drejta e të barabarta për të gjithë kandidatët dhe partitë politike në procesin elektoral.