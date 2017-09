Petrit Vasili ironizon: “Rama, me aritmetikë të gremisur”

Kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, ka komentuar në Facebook, ka ironizuar kryeministrin Edi Rama, i cili bëri publik programin e qeverisë për 4 vitet e ardhshme.. Vasili e ka cilësuar Ramën si të paaftë në aritmetikë, për shkak se në program Rama premton shumë, ndërsa nuk thotë se nga do të vijnë gjithë këto para për investimet imagjinare. “Ky kryeministër me aritmetikë të gremisur. Këtë kryeministrin tonë e tallin keq edhe të vetët. Kur pyetet për bujqësinë nuk ndan dot eurot nga lekët dhe i duken barabartë, ai s’ka faj se aq di po të tijtë pse e tallin xhanëm? E pyesin për investimet, që lidhen me rrugë dhe energjetikën dhe paratë që nuk dalin gjëkundi për premtimet e lajthitura të tij dhe ky s’kupton që buxheti i shtetit është një dhe i vetëm. Ky e ndan buxhetin me emra ministrash si llogari shtëpie për secilin. E pyesin të ziun për ujërat e zeza në Ksamil e ky thotë që Ksamili është i Brukselit dhe jo i Shqipërisë. E kam thënë që është shkollëpakët, po kaq pak është shumë”, shkruan Vasili.

Deputetët e LSI-së nuk besojnë programin e Edi Ramës, i kërkojnë sqarime nëpërmjet 19 pyetjeve/ Një version ndryshe nga reagimet e Partisë Demokratike, ka zgjedhur grupi parlamentar i LSI për t’i kërkuar kryeministrit shpjegime mbi programin qeverisës që ai e shiti ditën e djeshme në Kuvend si shpëtimtarin e Shqipërisë. Duke mos besuar asnjë nga gënjeshtrat që Rama përdori në 2013 dhe i sjell po si risi në 2017, deputetët të LSI-së nëpërmjet 19 pyetjeve drejtuar kryeministrit Edi Rama, kërkojnë të dinë se çdo të bëhet me financat e vendit dhe si do të përmirësohet gjendja ekonomike e shqiptarëve, të zhytur në varfëri e papunësi prej “rilindasve”. LSI kërkon gjithashtu të dijë nga kryeministri se nga do t’i gjejë ai paratë për të realizuar shpenzimet që premton në fletushkën e shitur për program.

Pyetjet e LSI për Edi Ramën:1. Cilat janë prioritet e qeverisë për investimet publike?