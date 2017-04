Deputeti austriak Hammer: Besimi ndaj Qeverisë “Rama” ka rënë – koha për një Qeveri teknike

Partitë Konservatore Evropiane në krah të opozitës: Zgjedhjet të jenë transparente dhe të ndershme.

Deputeti austriak, Michael Hammer nga Çadra e opozitës ka deklaruar se besimi ndaj qeverisë ka rënë, ndaj është koha për një qeveri teknike. Hammer ka mbështetur tezën e Bashës për një qeveri teknike, e cila është e vetmja zgjidhje për situatën e tanishme të vendit tonë. Deputeti austriak gjithashtu thotë se zgjedhjet e lira janë një kusht i domosdoshëm për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Une kam ardhur sot si mik i Shqiperise dhe si perfaqesues i Parlamentit Austriak. Sic tha dhe zoti Basha, une kam ardhur per t’ju mbeshtetur ne kete element te rendesishem te demokracise, kryerjen e zgjedhjeve te lira.

Per here te pare ne Shqiperi kam ardhur ne vitin 2011 dhe kam takuar shume perfaqesues te PD-se nen kryesimin e zotit Sali Berisha, nder ta edhe zotin Basha. Njoha dhe vleresova edhe Shqiperine. Vura re qe Shqiperia si vend eshte zhvilluar shume ekonomikisht dhe ne rrafshin kulturor. Ne kemi pare sesi Shqipedia eshte bere nje vend terheqes dhe i begate ne Europe. Kjo ishte nje kohe emire per Shqiperine dhe ky duhet te jete edhe synimi yne me kryeminster Lulzim Bashen.

Deshiroj te theksoj qe nje elment shume i rendesishem i demokracise jane zgjedhjet e lira dhe kjo nuk eshte vetem nje e drejte e cdo qytetari, por nje detyrim ndaj tyre per te pasur zgjedhje te lira dhe kjo eshte ajo çka ju beni ketu dhe une ju pergezoj per kete. Qeverise aktuale ju nuk mund t’ia besoni me zgjedhjet e lira, prandaj nevojitet nje alternative tjeter. Keshtu, e vet zgjidhje mbetet nje qeveri teknike, e cila te organizoje zgjedhjet.

Vendi im eshte nje mbeshtetes i fuqishem per Ballkanin dhe Shqiperine dhe ne jemi me ju per nje Shqiperi te forte dhe europiane. Per kete eshte e nevojshme, qe edhe Shqiperia te ndjek me perpikmeri detyrat e vendosura nga Bashkimi Europian, pjese te cilave jane sidomos zgjedhjet e lira. Eshte shume e rendesishme qe te zbatohet reforma ne drejtesi dhe pasurite e gjyqtareve te jene sa me transparente. Me rendesi te vecante eshte fakti qe Shqiperia ta marr seriozisht luften kunder kanabisit, kunder droges. Une ia kam kerkuar ne menyre mediatike shpesh qeverise kete gje. Tregetia e kanabisit dhe droges duhet te eleminohet. Duhet te sigurohemi qe dekriminalizimi te vihet ne zbatim dhe vendi te jete i sigurt dhe i lire nga korrupsioni. Ne keto momente, kanabisi nuk problem vetem per Shqiperine, por per krejt Europen, prandaj ai duhet te zhduket. Një demokraci e gjalle ka nevoje pervec zgjedhjeve te lira, edhe per nje media te lire dhe ketu qevetia shqiptare nevoje per nje dore.

Ju falenderoj per nismen tuaj, qe jeni ketu per zgjedhje te lira dhe te ndershme duke kaluar diten tuaj te 49-te. Une dhe partia ime, Partia Popullore Austriake, do vazhdojme t’ju mbeshtesim dhe ne MAj do te dergojme nje tjeter perfaqesues tonin ne Shqiperi. Partia Popullore Austriake qendron perkrah popullit shqiptar. Ne do t’ju mbeshtesim dhe nese kete here do te kete zgjedhje te lira dhe te ndershme, do te kete edhe nje qeveri te drejtuar nga Lulzim Basha.

Ne do t’ju mbeshtesim ne ankesat tuaja dhe une jam i bindur qe heren tjeter qe do te vi ne Shqiperi, qeveria do te drejtohet nga PD-ja dhe nga zoti Basha.

Ju uroj gjithe te mirat dhe ne do t’ju mbeshtesim.