Deputeti i LSI-së Përparim Spahiu denoncon blerjen e votave në qarkun e Dibrës

Deputeti i LSI-së, Përparim Spahiu, i cili kandidonte për këtë forcë politike në Dibër, nëpërmjet një postimi në Facebook ka denoncuar blerjen e votave në zonën ku kandidoi. Spahiu ka bërë publik mesazhin e një qytetari, i cili e ka informuar se si në qendrën 1079 të votimit janë futur mbi 40 fletë votimi dhe komisioneri i LSI-së ishte i shitur. Ai gjithashtu i kërkon KQZ-së dhe Prokurorisë të hetojnë rastin në fjalë.

Postimi i Spahiut:

Nuk është person dixhital por i gatshëm të denoncojë çka ndodhur në një nga qendrat e votimit. Po botoj mesazhin e marrë me thirje për KQZ apo Prokurorinë të hetojë rastin: “Përshëndetje z.deputet i nderuar. Në qendrën 10 79 Mocinë janë futur mbi 40 fletë votimi në kuti duke u shitur komisionieri jonë. Nëse na intereson kërkoje”, thuhet në mesazh.

Halimi: Përgjegjës për humbjen nuk është vetëm Lulzim Basha, por të gjithë ne

Deputeti i Partisë Demokratike, Eduard Halimi, i cili është shpallur sërish deputet në këto zgjedhje në qarkun e Beratit nëpërmjet një postimi të gjatë në Facebook, ku bën analizën e humbjes së PD në qarkun ku kandidoi i del në krah kryetarit Lulzim Basha, duke u shprehur se faji nuk është vetëm i tij pasi gjithsecili duhet të mbajë përgjegjësi për këtë rezultat.

Postimi i plotë i Halimit:

Të dashur miq, anëtarë të thjeshtë të PD të degëve Berat, Çorovodë, Poliçan, Kuçovë, Urë Vajgurore

Kam lexuar gjithë këto ditë mesazhet, sms, komentet, që më keni dërguar për humbjen e PD në zgjedhjet e 25 qershorit. Unë e shpreha‎ qëndrimin sapo përfundoi numërimi se për rezultatin në zgjedhje padyshim që kishte ndikim të jashtëzakonshem presioni i pushtetit, (denoncimet e Degëve të PD, sollën largimin e zyrtarëve dhe kallzimin në prokurori të një kandidati të PS, të një kryetare bashkie socialiste dhe zyrtarësh vendorë të pushtetit që ushtruan presion apo përdorën autoritetin e pushtetit për të marrë vota), fakte këto që tregojnë se qëndrimi ynë sot nuk është alibi për humbjen. Në fushatë më shumë se emrat e udhëheqësve politikë dëgjoheshin emrat e gangsterëve për “punën” në periferitë e Beratit dhe për veprimtarinë e tyre PD ka depozituar kallzime në polici, tek ministri i brendshëm dhe do vijojë me prova, foto, video dhe në vijim sesi në qendrat e votimit deputetët e majtë u zëvendesuan apo shoqëruan nga gangësterët. Këto denoncime u bënë kohë para se të fillonte numërimi i votave dhe jo ta themi tani si alibi. Por përveç këtyre shkaqeve, një humbje duhet parë edhe nga vetja. Ne kemi diskutuar gjatë në mbledhjet e përnatshme të shtabit të fushatës sesi duhet të nxirnim demokratët për të votuar dhe të përballeshim me shitblerjen e votave e të mbronim votën e demokratëve. Por ne nuk ia dolëm dhe për këtë përgjegjës nuk është vetëm Lulzim Basha. Përgjegjës jemi të gjithë ne. Në këto zgjedhje munguan rreth 3.000 votues demokratë që kanë votuar më parë PD në qarkun e Beratit (nga 19.022 ne 2013 në 16.014 në 2017), nga të cilat rreth 2000 në bashkinë e Beratit, 700 në Skrapar e Poliçan e 300 të tjerë në Kuçovë e Urë Vajgurore, dhe për këtë përgjegjës jemi të gjithë, dhe jo Lulzim Basha. Përveç të tjerave ne duhet të gjejmë arsyet se përse ata 3000 demokratë nuk erdhën të na votojnë. Ne duhet të kishim bërë më shumë që të nxirnim nga shtepitë demokratët. Të dashur miq! Përçarja dhe jo bashkimi ka qenë padyshim një nga shkaqet e tjera të humbjes dhe për këtë duhet analizë e thellë që duhet parë nga vetja. Ju anëtarët e thjeshtë, qëndrestarët më të mëdhenj në opozitë dhe në pushtet keni shumë të drejtë që jeni të mërzitur me të gjithë ne, që nuk mundëm të ndalim as bandat dhe as të nxirrnin nga çdo shtëpi, çdo votues të djathtë dhe as të zhduknim përçarjen e PD në 4 javë. Gjithë mërzia juaj për rezultatin tonë në qarkun e Beratit është tejet njerëzore. ‎Unë ju mirëkuptoj plotësisht. Ju jeni shumë gjykatësit më të mirë të asaj që kemi bërë mirë, kemi bërë jo mirë, apo nuk e kemi bërë fare. Tani ju keni të drejtë të gjykoni dhe të jepni verdiktin përmes një votimi të lirë e të barabartë në rradhe të parë për lidershipin dhe pastaj për secilin. Unë e di dhe e kuptoj shumë mirë se emocionet pas kësaj që ndodhi janë të natyrshme. Por nëse rifillojmë sherrin me njëri-tjetrin dhe nuk bëjmë një analizë të qartë e transparente për të gjithë, nuk do arrijmë dot kurrë të çojmë PD a‎tje ku ju dhe ne të gjithë duam. Përpara kemi një opozitë të vështirë dhe të ashpër me një pushtet që lind nga gangësterët, droga dhe blerja e votës, dhe për këtë betejë duhet bashkim dhe jo përçarje. Ju demokratët e Beratit, Urës Vajgurore, Kuçovës, Skraparit e Poliçanit e dini më mirë se unë PËRÇARJA nuk na ndihmoi por na dëmtoi në zgjedhjet e 25 qershorit. Ndaj duke nxjerr mësimet nga gjithë këto që kemi kaluar, të bëhemi të gjithë bashkë dhe të shkojmë drejtë një procesi real, një gare të lirë, të barabartë e të ndershme‎ për të zgjedhur kryetarin e ri të PD, e pastaj të çdo strukture, për ta bërë PD të fortë, siç e duam të gjithë,

pa përçarje, por TË BASHKUAR

Beteja vazhdon…