Deputeti Klevis Balliu në Parlamentin Europian: Ju tregoj pse rinia shqiptare nuk ka besim tek politika

Anëtari demokrat i Komisionit të Jashtëm, Klevis Balliu konstatoi në një takim për rininë në Bruksel se “rinia në Shqipëri nuk ka besim tek politika për shkak të lidhjes së qeverisë me krimin”. Deputeti Klevis Balliu e shprehu opinionin e tij në një takim të organizuar nga Parlamenti Europian për zvogëlimin e hendekut mes parlamentarëve dhe pjesëmarrjes së rinisë në jetën aktive politike dhe sociale në vendet e Ballkanit Perëndimor . Në diskutimin e tij, anëtari demokrat i Komisionit të Jashtëm Klevis Balliu u bëri thirrje përfaqësuesve të vendeve anëtare të BE “të ndihmojnë Shqipërinë për të luftuar krimin dhe korrupsionin, në mënyrë që politikanët e përfshirë në këto afera të mbajnë përgjegjësi”. Klevis Balliu shprehu gadishmërinë e PD për të dhënë kontributin e saj në luftën kundër krimit të organizuar, duke ndërprerë lidhjet e qeverisë me narkotrafikun dhe për të rikthyer vendin në rrugën e integrimit europian.

Spaho:“Në Shqipëri të luftohet krimi i organizuar dhe të shkëputen lidhjet me mazhorancën aktuale”/ Kreu i grupit parlamentar të PD-së, Edmond Spaho e ka vënë theksin në luftën ndaj krimit dhe lidhjeve të tij me qeverinë, gjatë fjalës së mbajtur në konferencën e organizuar nga Parlamenti Europian: ‘Perspektiva rajonale e procesit të integrimit europian për vendet e Ballkanit Perëndimor’. Përmes një postimi në rrjetet social Spaho shkruan:“atje theksova nevojën e luftës ndaj krimit të organizuar e lidhjet e tij me maxhoracën aktuale në Shqipëri si dhe nevojën për zgjedhje të lira e të ndershme pa vote të blerë e të trafikuar si parakushte për rrugëtim të sigurtë në Bashkimin Europian dhe ku Parlamenti Europian mund të bëjë shumë. Theksova gjithashtu nevojën që Kosovës ti jepet liberalizimi i vizave pasi jo vetëm janë plotësuar kushtet, por një popull nuk mund të lihet si ishull i izoluar pa të drejtë për të lëvizur i lirë në BE”.

Vasili: Evropa të flasë me zë dhe figurë për drogën dhe krimin/ Kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili pjesë e delegacionit shqiptar në tryezën e nivelit të lartë për integrimin e Ballkanit Perëndimor në Parlamentin Evropian thotë se Evropa duhet të flasë me zër dhe figurë për zgjedhjet e blera, për trafikun e drogës dhe për krimin e organizuar. “Evropa duhet të flasë më në fund në mënyrë direkte për zgjedhjet e blera, për trafikun e drogës dhe për krimin e organizuar. Duhen vënë detyra të qarta që të mund të monitorohen ashtu siç u veprua për liberalizimin e vizave. Shqiptarët besojnë tek integrimi europian por jo sa më parë. Inkurajimi i Evropës për ne pozitiv, por jo bashkëjetesë me problemet e rënda të qeverisë që po e bëjnë integrimin një ëndërr të parealiziueshme. Të gjithë duam një integrim europian sa më të shpejtë,por duam edhe një integrim me përmbajtje dhe të merituar. Nëse Europa nuk do të jetë e prerë në zgjidhjen e problemeve që kanë tronditur shoqërinë shqiptare do të mbetemi tek dera e Evropës, pa hyre kurrë në të.