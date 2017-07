Deputeti Salianji kritikëve të Bashës: Biografia e familjes, argument monist, mjerim politik dhe shkretim i mendimit

Deputeti i ardhshëm i Kuvendit të Shqipërisë, Ervin Salianji, i dalë fitues prej listës së qarkut të Korçës u është kundërpërgjigjur deklaratave të fundit të kritikëve të Lulzim Bashës pas mbledhjes së kryesisë, duke u shprehur se bërja e biografisë së familjes është një argument monist, që tregon mjerim politik dhe shkretim të mendimit. Salianji në një postim në Facebook shprehet se analiza e plotë e disfatës së PD-së në zgjedhjet e 25 qershorit do të realizohet në çdo seksion të kësaj force politike, ndërsa thekson se edhe ish-drejtues të lartë kanë përgjegjësi për këtë humbje. “Lulzim Basha ka përgjegjësi për zgjedhjet dhe e ka marrë përgjegjësinë për zgjedhjet. Çdo deputet, Ish-deputet, drejtues partie, ish-drejtues të lartë të administratës ka përgjegjësi për zgjedhjet! Se sa dhe se si do ta vlerësojnë me votë anëtarët e PD-së dhe po ashtu analiza e plotë në çdo seksion të Partisë Demokratike. Ndërsa duhet të kishte argument për mënyrën e organizimit apo vendimmarrjen strukturore, ndërtohen konspiracione dhe akoma më keq i bëhet biografia e familjes si në monizëm, ky është mjerim politik, mungesë argumenti dhe shkretim i mendimit përveçse dëshpërim i papërmbajtur personal!”, shkruan Salianji në Facebook.