Deputeti Tritan Shehu: Kreu i Bashkisë Memaliaj të reagojë për zjarret që kanë pushtuar zonën

Situata e rënduar nga zjarret që kanë përfshirë së fundmi zonën e Gjirokastrës ka qenë në vëmendjen e deputetit të këtij qarku, Tritan Shehu, i cili përmes një postimi në rrjetin social “Facebook” shprehet se janë shkaktuar dëme të mëdha nga flakët. Sipas Shehut gjendja paraqitet më e rënduar dhe problematike në zonën e Memaliajt. Ai i kërkon kryetarit të bashkisë, Durim Roshi që të reagojë dhe të marrë masa për të vendosur nën kontroll flakët. “Zjarret vazhdojnë në Qarkun e Gjirokastrës me dëmtime gjigande. Tashti tymi po del me shtëllunga rreth Damsit të Memaliajt e askush nuk po preokupohet. KU ËSHTË ROSHI I BASHKISË, QË PËR KANABISIN “NUK ËSHTË NDJERË”. SË PAKU TË “BËRTASË” PËR ZJARRIN E TË ALARMOJË ATA QË PO “FLENË”?! Unë e di që ajo Bashki nuk ka asnjë strukturë e mjet, por zërin duhet ta ngrejë!! Mjaft me fasada, duhen investime në sektorët jetikë, së paku për të përballuar urgjencat.”

Kronika-Situata e rëndë, vatrat e zjarrit riaktivizohen në të gjithë Shqipërinë

Në një kohë që mendohej se situata me zjarret në vend ishte normalizuar, duket se kanë lindur probleme të reja pasi qarqet e Lezhës, Gjirokastrës dhe Shkodrës janë duke u përballur me një ekspasion të ri të flakëve. Gjatë ditës së djeshme dhjetëra zjarre të fuqishme janë aktivizuar në këto zona të vendit. Sipas Drejtorit të Përgjithshëm të Emergjencave Civile, Shemsi Prenci, situata është problematike në malin e Taraboshit dhe në Bushat të Shkodrës. Gjithashtu rrezikshmëria e flakëve ka qenë e lartë në Orosh të Mirditës dhe në Laç pranë Kishës së Shna Ndout. Më e rënduar situata ka qenë në Bushat, ku flakët kanë bërë që të shpërthejnë disa municione të ndodhura në një repart ushtarak, duke djegur një pjesë të tij. Banorët e zonë thanë për mediat se dy shtëpi të banueshme janë përfshirë nga flakët, ndërkohë që mësohet se pronarët e banesave jetojnë në emigrim prej disa vitesh. Fakti se në vendngjarje janë ndodhur forca të ushtrisë dhe banorë të zonës, të cilët kanë punuar për fikjen e zjarrit me mjete rrethanore tregon se shteti i Edi Ramës ka lënë në mëshirë të fatit territorin e Shqipërisë. Në mbarë vendin janë shkrumbuar sipërfaqe të konsiderueshme me pisha, ullinj dhe shkurre, por kryeministri vazhdon gjumin e tij letargjik, duke i treguar shqiptarëve se pasi korri fitime prej miliona eurosh nga kanabisi, për të nuk ka më interes që të mbrojë pyjet dhe qytetarët e vendit. Ndërkohë forcat zjarrfikëse kanë hasur vështirësi në aksionin për shuarjen e vatrave të zjarrit në Malin e Rënecit për shkak të terrenit të thyer malor dhe aty janë djegur rreth 6 hektarë me ferra dhe dushqe. Zjarre kanë rënë edhe në fshatin Berzanë si dhe në fshatin Lajthizë. Vatra e zjarrit në fshatin Skuraj të Kurbinit vijon të jetë ende aktive, por forcat dhe mjetet e zjarrfikësve nuk kanë mundur të ndërhyjnë për shkak të terrenit të vështirë. Zjarre ka patur po ashtu edhe në qarkun e Elbasanit dhe Tiranës. Ndërkohë që gjatë 48 orëve të fundit edhe në qarkun e Gjirokastrës janë regjistruar zjarre masive me dëme të konsiderueshme në sipërfaqe pyjore dhe kullota. Një vatër problematike zjarri ka qenë ajo e rregjistruar në zonën e fshatit Prongji, Gjirokastër ku është dashur ndërhyrja nga ajri me helikopter për shuarjen e flakëve. Zjarret masive gjithashtu kanë shkatërruar habitatin natyror të dhjetëra shpendëve, kafshëve dhe mikrogjallesave në të dy krahët e luginës së Drinos në Gjirokastër. Specialistët thonë se rekuperimi i dëmit, që është i paçmueshëm, kërkon dekada ndërsa zjarrfikësit flasin për mundësinë e zgjatjes së situatës së jashtëzakonshme nëse nuk do të nisin reshjet. Ky rajon i vendit është duke përjetuar një nga situatat më të pazakonta këtë verë, ndërkohë që bilancet tregojnë se dëmet nga zjarret prekin vlera të mëdha financiare. “Është shkrumbuar thuajse gjithë pjesa e Malit të Gjerë nga të dy krahët. Bashkë me florën digjet edhe fauna, lepuri, dhia e egër, dhelpra e ariu, që nuk i largohen dotë zjarrit. Zjarret shkaktojnë katastrofa që për t’u rekuperuar duhen disa vite, sepse bashkë me ta dëmtohet e gjithë sipërfaqja e parë e tokës”, është shprehur për mediat Kleanthi Mandi, ekspert biolog.