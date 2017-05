Dëshmitari në mitingun e PD: Pluhuri u hodh në distancë 4 metra larg podiumit nga ana e Kryeministrisë  

Prokuroria sekuestron prozhektorët e ndriçimit nga mitingu i PD, dosja regjistrohet për vepra penale që cenojnë zgjedhjet e lira

Ngjarja e rëndë që ndodhi në mitingun hapës të fushatës së Partisë Demokratike, ku mbetën të lënduar 140 persona së bashku me liderin opozitar Lulzim Basha, ka vijuar të jetë kryefjala e vëmendjes mediatike edhe gjatë ditës së djeshme. Interesante ka qenë intervista për “Panorama”e një dëshmitari 35-vjeçar me inicialet B. K. nga Tirana, i cili pohon se pluhuri ka nisur të hidhet gjatë kohës që në podium ishte ngjitur për të mbajtur fjalën kryetari i PD Lulzim Basha. “Është hedhur pluhur në distancë 4 metra larg podiumit nga ana e Kryeministrisë në drejtim të Kontrollit të Lartë të Shteti”, shprehet pacienti i paraqitur në pavijonin e Okulistikës në QSUT. Sipas tij nuk i është dhënë rëndësi tymnajës, pasi është menduar se është krijuar për efekt fushate.

Keni qenë pjesë e mitingut të Partisë Demokratike dje. Sa larg podiumit ishit?

Kam qenë dy metra larg podiumit.

Kur nisën shqetësimet e para?

Pak orë pas mitingut, rreth orës 10 të darkës. Kam pasur dhimbje të mëdha tek sytë, irritim të qepallave dhe dhimbje koke.

Në urgjencë, kur u paraqitët?

Nuk e kuptova menjëherë. Mendova se ishte diçka kalimtare dhe nuk i dhashë tepër rëndësi. Por gjatë ditës së sotme, kur pashë ata që po ndodhte, kuptova se nuk ishte rastësore. Erdha që të vizitohem. Na dhanë mjekimin dhe u ktheva në shtëpi. Prej merakut jam rikthyer sërish.

Çfarë thanë mjekët kur ju vizituan? Nga se mund të jetë shkaktuar?

Nuk e kanë përcaktuar nga se është shkaktuar. Dëmtimi që kam pësuar është i dukshëm, por janë të paqarta shkaqet.

Ju keni dyshime?

Mbaj mend diçka, por nuk i kam dhënë rëndësi. Është hedhur pluhur në distancë 4 metra larg podiumit nga ana e Kryeministrisë në drejtim të Kontrollit të Lartë të Shtetit. Mendova se ishte për efekt fushate, pra diçka festive, ndaj nuk i dhashë rëndësi. Më pas e bëra lidhjen.

Kur ndodhi kjo?

Në momentin që mori fjalën kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha.

Personat e tjera me të cilët ishit të shoqëruar, a kanë pasur shqetësime të ngjashme?

Në dijeninë time janë dy-tre persona që janë hasur me simptoma të ngjashme.

Kronika-Prokuroria sekuestron prozhektorët e ndriçimit nga mitingu i PD, dosja regjistrohet për vepra penale që cenojnë zgjedhjet e lira/ Prozhektorët e ndriçimit që u përdorën në mitingun e hapjes së fushatës elektorale të Partisë Demokratike, ku prej një substance të dyshimtë të hedhur në ajër mbetën të lënduar 140 persona, së bashku me kryedemokratin Basha, janë sekuestruar ditën e djeshme nga prokuroria. Organi i akuzës duket se ka marrë vendimin për sekuestrimin e prozhektorëve, nisur nga dyshimi se ishte pikërisht ndriçimi shkaku i lëndimit të dhjetëra personave që morën pjesë në miting. Ndërkohë që nga ana e prokurorisë vijojnë me intensitet të lartë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe zbulimin e shkaqeve të helmimit, është policia e kryeqytetit, e cila dyshon se në këtë ngjarje është kryer vepra penale e ndotjes së ajrit, për të cilën parashikohet dënimi me burgim 10 vjet. “Në përfundim të aktivitetit elektoral të PD për zgjedhjet parlamentare 2017, 20 pjesëmarrës në të u regjistruan në kartela për ndihmë mjekësore, me simptomat e skuqjes së fytyrës, syve dhe qafës. Të tjerët janë paraqitur në spital për këshillim mjekësor, duke e çuar numrin e të dëmtuarve në 146”, thuhet në dosjen e referuar pranë Prokurorisë së Tiranës nga ana e policisë. Por uniformat blu bien në kundërshtim me organin e akuzës, pasi ata në dosje i referohen si shkaktare të dëmeve në shëndetin e njerëzve prozhektorëve të përdorur për ndriçim, ndërsa prokuroria ka vendosur ta regjistrojë dosjen për një vepër tjetër, që i përket kapitullit të veprave që prekin zgjedhjet e lira. Sipas prokurorisë me pengimin e një subjekti për të zhvilluar rregullisht aktivitetin elektoral është konsumuar neni 325. Hetuesit duket se ndahen në qëndrime për ngjarjen në bulevard, ndërsa organi i prokurorisë është duke pritur dy analiza shumë të rëndësishme për hetimin, që të dalë në konkluzionin final, nëse ishin apo jo prozhektorët shkaktarët e incidentit. Analiza e parë që pritet është ajo e gjakut të personave të dëmtuar, për të kuptuar nëse këta shtetas janë helmuar me ndonjë substancë tjetër, ndërsa analiza tjetër ka lidhje me përgjigjet që do të sjellë Ministria e Mbrojtjes pas ekspertizës së kimistëve të ushtrisë edhe të veshjeve të të dëmtuarve. Ndërkohë pas sekuestrimit të dy prozhektorëve të kompanisë që siguronte ndriçimin e mitingut, ka reaguar avokati i kësaj kompanie për Top Channel, duke thënë se të njëjtët ndriçues janë përdorur edhe në mitingje të tjera ku nuk është shkaktuar asnjë dëm. “I ka ardhur një dëm i pariparueshëm biznesit tonë. Jo vetëm do kërkojmë heqjen e sekuestros, por edhe dëmshpërblim për gjitha pasojat që po i vijnë nga ndërprerja e zhvillimit normal të aktivitetit. Këta janë prozhektorë të modelit të fundit dhe nuk kanë shfaqur asnjëherë probleme, asnjë subjekt ku i kemi përdorur nuk ka raportuar probleme. Aktualisht janë 11 prozhektorë që janë përdorur në eventin e PD, por dy prej tyre janë sekuestruar të tjerët na thonë që janë bllokuar”, ka deklaruar Ilir Kadiu për Top Channel.