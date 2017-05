Dëshpërimi “rilindist”/Në kampin e Edvinit detyrohen të justifikojnë edhe kanabizimin e Shqipërisë

Fakti që Shqipëria gjatë qeverisjes së “Rilindjes” dhe kryesisht gjatë vitit 2016 shënoi një rekord për parcelat e kultivuara me kanabis anembanë vendit, tashmë është pranuar edhe nga kryeministri Edi Rama. Teksa ish-kreu i antimafias italiane Cataldo Motta vijon t’i kujtojë qeverisë rritjen e prodhimit të hashashit dhe marijuanës e teksa tonelatat e drogës vijojnë të mbulojnë Adriatikun dhe Jonin, Rama po gjen alternativa të reja për të justifikuar procesin e kanabizimit të Shqipërisë. Pasi propagandoi për rreth 2 vite teorinë se gjoja policia e shtetit kishte arritur të asgjësonte 99.8% të kanabisit të kultivuar ne vend, Rama duket se e ka pranuar të vërtetën, ndoshta i shtyrë edhe prej publikimit të lajmit se raporti i Antimafias që Ai dhe tahiri përdorën për t’i hedhur hi syve shqiptarëve nuk ka ekzistuar kurrë. Ditën e djeshme Rama kishte urdhëruar aleatin e tij Spartak Ngjela, që gjatë një interviste në emisionin ‘Dritare’ të Rudina Xhungës të pranonte se ishte vetë kryeministri ai që futi drogën në Shqipëri, por edhe ta justifikonte këtë të vërtetë me pretendimin se kanabizmi u realizua për të shpëtuar vendin nga degradimi. Ngjela gjithashtu pranoi atë çfarë opozita dhe ndërkombëtarët theksonin në raportet dhe denoncimet e tyre, duke deklaruar se shteti përdori fshatarët për kultivimin e kanabizit dhe e shpërndau drogën në disa duar. “Pa fshatarët kjo gjë nuk bëhej. Duke e futur në treg, qeveria nuk kishte nevojë për para, sepse i merrte në forma të tjera të korrupsionit. E futi në treg për shtetin, pasi kjo shumësi e madhe që merr nga kanabisi, del në treg, në blerje dhe të gjithë janë të kuotuar dhe paguajnë taksa”, tha Ngjela, duke shtuar se këto gjëra ndodhin pasi këtu nuk funksionojnë gjykatat”, tha aleati i Ramës. Duart që përmend avokati Ngjela në fjalën e tij rezultojnë të jenë eksponentë të botës së krimit, me të cilët kreu i ekzekutivit ka ndarë përherë pushtetin. “Ça ndodhi dy vitet e fundit? Kush ishte sekreti i dy viteve të fundit? Dy vitet e fundit qeveria ishte në embargo. Qeveria ishte në dekadencë, mund të shpëtonte, ose jo. Atëherë futi në treg kanabisin. E futi në treg dhe e la të lirë. Është ndryshe ta fusësh në treg dhe ndryshe ta lësh në ajër. Po e fute në treg, shteti merr para. Kur e futi në treg, e shpërndau në shumë duar dhe ne ndjemë”, u shpreh Ngjela duke vërtetuar edhe njëherë se skema e Ramës për blerjen e votës ishte e bazuar tek miliona euro para të pista që gjeneroi narkotrafiku.

Vlorë, sekuestrohet furgoni me 1 ton ton drogë/ Policia e Vlorës ka sekuestruar afro 1 ton drogë pranë vendit të quajtur “Kuzum Baba”. Mësohet se droga ishte ngarkuar në një furgon, ndërsa policia ka arrestuar një person dhe ka shpallur në kërkim dy të tjerë për çështjen në fjalë. Operacioni policor u krye në lagjen “Hajro Çakërri”, teksa Seksioni i Hetimit të Narkotikëve ka bllokuar një furgon Benz Mercedes me targë AA 196 AI. “Nga kontrolli i ushtruar në këtë mjet, shërbimet kanë gjetur në mënyrë të sistemuar 46 pako të formave dhe përmasave të ndryshme të mbështjella me natriban dhe qese transparente, brenda të cilave ishin mbushur me material bimor në formë boçesh e llojit kanabis sativa. Nga peshimi i lëndës narkotike, ka rezultuar se pesha e përgjithshme është prej 932 kilogramë, e cila është sekuestruar bashkë me furgonin. Në lidhje me këtë ngjarje është shpallur në kërkim shtetasi G.M që për arsye hetimi nuk mund t’i jepen gjeneralitetet e plota. Vazhdojnë hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve të tjerë bashkëpunëtor të implikuar në këtë veprimtari kriminale. Materialet do t’i kalojnë Prokurorisë për veprën penale “Prdhimi dhe shitja e lëndëve narkotike, kryer në bashkëpunim” parashikuar nga neni 283/2 i Kodit Penal”, thuhet në njoftimin për shtyp të policisë.

Qafë-Thanë, sekuestrohen 77 kg kanabis, arrestohen dy bullgarë/ Policia kufitare e Qafë-Thanës ditën e djeshme ka sekuestruar 77 kg kanabis sativa, të paketuar në 22 pako. Gjatë ndërhyrjes forcat e policisë kanë arrestuar dy shtetas bullgarë brenda një furgoni tip “Volkswagen” me targa Ç6971AH, me të cilin transportohej lënda narkotike. Gjithashtu është shpallur në kërkim një shtetas shqiptar, i cili ishte bashkëpunëtor i dy bullgarëve. Në pranga ka përfunduar 39-vjeçari Neven Milenov, banues në Razgrad-Bullgari dhe 55-vjeçari Shaban Daud, banues në Silistra-Bullgari. Në kërkim është shpallur shtetasi shqiptar me iniciale A.G, 45 vjeç. “Nisur nga dyshimet e shfaqura, ky mjet u përzgjodh nga shërbimet e Policisë Kufitare, për verifikim në vijën e dytë. Gjatë kontrollit në skaner, u shfaqën dyshime se në këtë mjet, mund të ishte fshehur lëndë narkotike. Konkretisht në pjesën e dyshemesë, në një vend të përshtatur u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale: 22 pako të mbështjella me letër natriban me peshë 77 kg lëndë e dyshuar si narkotike Cannabis Sativa. Veprimet proceduriale të rastit, u kryhen nga Specialistët e Seksionit për Narkotikët, në Drejtorinë Vendore të Policisë Korçë”, thuhet në njoftimin e policisë së qarkut juglindor.