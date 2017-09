Detaje të reja/ Armët e bllokuara në Rinas u kamufluan si pjesë makinash, ja si i zbuloi skaneri

Armët e bllokuara disa ditë më parë në Rinas, u kamufluan si pjesë makinash Detajet i bëjnë të ditura burime nga dega e Doganës së Rinasit, të cilat saktësojnë se si skaneri i kësaj dogane, bëri këtë zbulim Të njëjta burime, bëjnë të ditur se doganierët e Degës Doganës Rinas, në bashkëpunim me forcat e policisë dhe punonjësit e security të Aeroportit, në kuadër të masave antiterror, zbuluan dhe parandaluan një trafik armësh luftarake drejt Anglisë. Gjatë kontrollit me aparatura me reze X te mallrave ne eksport, në thasët e një kompanie të postës së përshpejtuar, u konstatuan tre koli të dyshimta të deklaruara “pjesë makinerie”. Gjatë kontrollit të kolive u zbuluan pjesët e armës luftarake AK 47 (Kallashnikov). Dërguesit e këtyre tre kolive të deklaruara “pjese makinerie” figurojnë tre shtetas të ndryshëm shqiptarë dhe pritës tre shtetas anglezë. Nga kontrolli i imtësishëm i dokumenteve shoqërues ka dyshime të bazuara që dërguesi i tre kolive është një person i vetëm. Dosja i ka kaluar Prokurorisë së Krimeve të Renda për hetime të mëtejshme.