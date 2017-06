Dezertimi i socialistëve alarmon Ramën

Dëshpërimi po e çon kryeministrin-dezhurn në aksione ekzekutive në kundërshtim të plotë me ligjin. Ai nxori dje drejtuesen e Departamentit të Administratës Publike për të nxitur zyrtarët e shtetit të mos kenë frikë t’i binden presionit antishtetëror të ministrave të PS, ndërkohë që vetë shfaqet në televizion duke kërcënuar ministrat që refuzojnë keqpërdorimin e administratës. Dezertimi i socialistëve e ka alarmuar Edvinin, prandaj ai pritet të sillet si një kaçak që do përdorë gjithçka, për të ndalur zbulimin e falimentimit të qeverisjes

I zënë në panik nga humbja e thellë që do të pësoj më 25 Qershor, kryeministri ka hedhur tej standardet e vendosura në marrëveshjen e 18 Prillit. Inkuadrimi i administratës shtetërore në fushatën zgjedhore të Partisë Socialiste vijon të përbëjë një shqetësim madhor për opozitën edhe pas firmosjes së marrëveshjes mes dy palëve për të nxjerrë vendin nga kriza politike. Kryeministri në ikje, duke parë fuqinë e këtij bashkimi popullor rreth Republikës së Re të Lulzim Bashës është duke detyruar administratën shtetërore të grumbulloj vota, në të kundërt do të hiqen nga puna. Por, përse ndodh kjo? Duke mos pasur ofertë që do t’i siguroj zgjidhje problemeve të qytetarëve dhe mbi të gjitha duke mos thënë asnjë fjalë për kandidatët për deputetë që do të përfaqësojnë popullin, kurrsesi nuk do të përkrahet me votë nga shqiptarët. Kjo fushatë negative që ka ndërmarrë, ku i braktisur si nga figurat më të mira që ka PS-ja, nga aleatët, por mbi të gjitha nga qytetarët, po e alarmon Edvinin. Përralla e shifrës 71 vijon të jetë krye gënjeshtra, me të cilën Edvini i tmerruar nga dëshira e shqiptarëve për ndryshim, po paraqet në çdo tubim elektoral. Në një përpjekje të dështuar për të bindur shqiptarët se e ka të sigurt mandatin e dytë si kryeministër, baroni i kanabisit ka nisur fushatën e gënjeshtrave elektorale, por që kurrsesi nuk kanë si fokus një të ardhme më të mirë për popullin shqiptar. Kryeministri i turpit duket se po kalon situatën më të vështirë në krye të PS, pasi aleatët e tij të vegjël po i hakmerren për prerjen në besë, ndërsa shqiptarët e kanë braktisur tërësisht, duke e lënë vetëm me njerëzit e importuar nga kryeqyteti. Presioni i akumuluar ka bërë që Edvinit t’i shterojnë edhe mashtrimet elektorale. Kështu, i kapur ngushtë prej qëndresës së shqiptarëve dhe në çdo takim veçse rrëfen gjendjen e rëndë psikologjike. I gjendur kështu para fundit të tij politik, Rama mundohet të dhurojë skena prej të çarturish, ku kryefjala është dëshira e çetës edviniste për të vendosur nën diktatin e vetë të gjithë pushtetet, në mënyrë që të garantohet legjitimiteti i bashkëqeverisjes me kriminelët dhe narkotrafikantët. Pasi iu shemb mbi kokë skema e blerjes së një mandati të dytë qeverisës dhe u shua në mes ëndrra për të qeverisur me një opozitë fasadë, Ramës po i dështon edhe përpjekja për të fituar 71 mandate, andaj ka vendosur që të sulmoj në mënyrë krejt të neveritshme PD-në dhe kreun Basha. Kryeministri i korrupsionit e ka humbur qetësinë dhe këtë e vërteton më së miri zëvendësimi i propagandës me mashtrime elektorale të kultivuara në 2013, por që ngelën gjithmonë vetëm brenda kuadrit të premtimeve të pa mbajtura. Edvini po përpiqet të rrëmbejë vëmendjen me teoritë e lulëzimit dhe begatisë, por e ka të qartë se është i humbur përballë vullnetit të popullit për t’i shpëtuar “kthetrave” të kriminelëve dhe të të korruptuarave, të cilët kanë për synim veçse të maksimizojnë vjedhjen e tenderave dhe koncensioneve. 25 qershori është dita finale, ku populli do të ngelë në klasë qeverinë e krimit dhe drogës, ndaj frikën e Ramës nuk po arrijnë ta sfumojnë më as gënjeshtrat elektorale që ai po risjell si alternativë për “shpëtimin” e Shqipërisë. Fundi politik i Edvinit është shkruar që më 18 shkurt, kur 500 mijë shqiptarë u bënë bashkë për ta rrëzuar nga pushteti dhe përgjigjen finale ai do ta marrë në këto zgjedhje parlamentare, ku do të triumfojë bindja e qytetarëve se pa Ramën kryeministër, Shqipëria do të jetë shumë herë më e mirë.