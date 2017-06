Dhjetë avantazhet e Lulzim Bashës që çojnë në fitoren e PD-së ditën e diel

Garat politike në Shqipëri në këta 27 vjet janë shquar dhe karakterizuar nga inati ndaj kundërshtarit, konfliktualiteti, tifozllëku, pragmatizmi i momentit dhe realisht shumë pak u është kushtuar rëndësi programeve të forcave politike në garë. Kjo është fushata e parë elektorale, ku përveç mos-shpenzimeve të luksit, ajo është e përqendruar në terren tek njerëzit. Kjo është një gjë e mirë, por e keqja është se mungojnë alternativat. Shqiptarët sot kanë në duart e tyre vetëm alternativën e PD-së dhe të Lulzim Bashës, i cili ka shpalosur para tyre një program të përqendruar te thembra e Akilit për ta: “Ekonomi e fortë, e ardhme e sigurt”. E kundërta ndodh në krahun tjetër politik, ku forcat politike të mazhorancës së sotme shkojnë para qytetarëve me premtime të shumuara, jorealiste dhe – çfarë është më e keqja – pa programe. Nuk kanë faj. Erdhën në pushtet me megapremtime, sot kanë zero bilanc. Madje, paturpësisht, kur kanë kaluar 4 vjet, nuk thonë më fajin e ka Berisha, por po sulmojnë dhe akuzojnë njëri-tjetrin për dështimet. I gjendur përballë vargut të mashtrimeve që Edi Rama u bëri në vitin 2013, ai sot del para shqiptarëve duke u treguar barcaleta a thua se ka dalë për piknik. Shumë bashkëbisedues me apo pa bindje, qytetarë nuk kanë votuar prej shumë vitesh apo që votojnë për herë të parë, të thonë se e vetmja shpresë për një Shqipëri më të zhvilluar, më të sigurt, alternativa e cila duhet votuar të dielën është PD dhe lideri i saj, Lulzim Basha.

Pse Lulzim Basha dhe PD?

Së pari: personalisht si qytetar, por dhe si gazetar, kam besuar dhe besoj tek Lulzim Basha, aftësitë e tij drejtuese, menaxhuese dhe politike. E kam shprehur këtë në një shkrim timin që në dhjetor të vitit 2008. Lulzim Basha është i vetmi kryetar partie reale garuese që është shkolluar në Perëndim dhe çdo ditë të aktivitetit të tij, si drejtues, politikan dhe qytetar, është përpjekur të përçojë energji pozitive tek çdo njeri i cili ka qenë në kontakt me të, me secilin nga funksionet ka përçuar: qytetari, kulturë, shpresë. E natyrisht këto janë virtyte të një të riu me vizion dhe frymë perëndimore që i duhen këtij vendi në agoni. Të njëjtën gjë po vazhdon të bëjë edhe në këtë fushatë elektorale, pasi Basha jo vetëm si kreu i PD-së, ministër dhe kreu i Bashkisë së Tiranës, por veçanërisht edhe si prind e ëndërron këtë vend pjesë të familjes së madhe evropiane.

Së dyti: që në angazhimin e tij fuqishëm në politikën aktive, kryetari i PD-së ka spikatur edhe në atë çfarë ka ofruar. Ai ka qenë konkret, dinjitoz dhe konkurrues. Kujtojmë shkurt këtu punët në rrugën Durrës-Kukës, liberalizimin e vizave apo dhe projektet e tij për një Tiranë të zhvilluar, projektet dje të bllokuara për arsye politike, por rivihen në jetë. Nuk kishte se si të ishte ndryshe për djalin që erdhi i shkolluar në një nga shkollat më të mira të Perëndimit dhe kishte një CV mjaft të mirë pune, i certifikuar nga organizmat më të mirë ndërkombëtarë, për punë të shkëlqyer, të cilat po të vënë vulën nuk ka njeri që të dyshojë më në aftësitë e individit.

Së treti: me Lulzim Bashën në politikë po shohim një fytyrë tjetër të asaj çfarë kemi parë në këto 27 vite të tranzicionit dhe që duhet të jetë trashëgimi për brezat. Fryma e konfliktualitetit ka rënë dukshëm dhe gjithçka është përqendruar tek gjëra konkrete të prekshme për njerëzit. Sigurisht që për këtë meritë absolute ka kryetari i PD-së. I bindur se dhuna nuk është zgjidhja, Lulzim Basha ka rezistuar pa u dorëzuar përballë një mazhorance tejet të kriminalizuar, duke e çmontuar atë dita-ditës. Lulzim Basha ka demaskuar dhe denoncuar çdo skandal, marrëzi, shkelje të ligjit nga ana e drejtuesve të qeverisë së “Rilindjes”, duke zbardhur për shqiptarët fytyrën e vërtetë të këtij regjimi. Këtë detyrë e ka bërë më së miri, por jo vetëm sepse kreu i PD-së u ka ofruar edhe alternativën se si gjërat bëhen më mirë. Është detyrë e shoqërisë se si reagon më pas përballë kësaj situate!

Së katërti: shoqëria e sotme e të gjitha moshave, veçanërisht rinia, brezat që do të vijnë duhet t’i jenë mirënjohës Lulzim Bashës për ndërkombëtarizimin e çështjes së dekriminalizimit. Falë tij, ambicies së pakufishme për të çuar deri në fund, kambana që dha në çdo kancelari evropiane bëri që sot të kemi një ligj i cili spastron administratën dhe çdo hallkë të niveleve të të gjitha pushteteve nga elementë me rekorde kriminale. U desh kjo kambanë e Bashës dhe PD që sot të kemi një ligj i cili tashmë kalon në sitë çdo njeri, duke mos i mundësuar karrierë, nëse ka të kaluar problematike apo do të ketë. Efektet janë dhënë, kemi deputet dhe drejtues administrate që janë prekur nga ky ligj si dhe të tjerë që u ndalohet të hyjnë në zyrat e shtetit!

Së pesti: sikurse për dekriminalizimin, Lulzim Basha sot ka futur në axhendën euro-amerikane çështjen e kanalizimit të vendit. Pavarësisht nga raportet skandaloze që vinin nga Evropa dhe SHBA, sot ka një angazhim konkret për ta luftuar këtë fenomen dhe për të ndihmuar që ky realitet i zi për vendin tonë të mos jetë më. Shqipëria gjatë këtyre 4 viteve ishte mbjellë e gjitha me drogë, vendi ishte kthyer në një Kolumbi e kjo ndodhi pas një operacioni të suksesshëm në Lazarat e më pas e gjithë Shqipëria u kthye në Lazarat. Pikërisht para 3 javësh Gjetjet e Raportit Vjetor Evropian të Drogave të vitit 2017, publikuar gjatë nga Qendra Evropiane e Monitorimit të Drogave dhe Varësisë nga Droga, Shqipëria përmendet në veçanti për rritjen e kultivimit të kanabisit dhe trafikimit të narkotikëve në Evropë. Një tjetër arritje e Lulzim Bashës ishte dhe cuarja e reformës në drejtësi në shinat e duhura dhe pengesa e mazhorancës për mos kapjen e sistemit.

Së shtati: si politikan Lulzim Basha duket një lider i sigurt në aksiomat e tij politike, në vendimet që merr dhe që nuk kompleksohet në asnjë lloj tavoline apo tryeze vendase e ndërkombëtare. Këtë e ka treguar shumë mirë si ministër i Jashtëm, por si dhe lider i opozitës. Ndonëse përfaqësues i një vendi të vogël si Shqipëri, Basha ka ditur të tregojë se kur ke të drejtë dhe je në rrugën e duhur, duhet ecur si i barabartë me të tjerët. Si i shkolluar në Perëndim, në një nga universitetet më të mira, aty ku kanë dalë edhe të tjerë liderë perëndimorë të vendeve të tjera, si politikan Basha di shumë mirë çfarë gjuhe të flasë me partnerët euro-amerikanë për të qenë jo thjesht i pranueshëm, por edhe i preferueshëm nga liderët dhe një gjë e tillë u konfirmua edhe në takimin që shefi i opozitës shqiptare pati në takimin me Presidentin e SHBA-së, Donald Trump.

Së teti: Lulzim Basha në këtë fushatë elektorale ka ditur të evidentojë problematikat, hallet dhe shqetësimet me të cilat përballen qytetarët shqiptarë dhe ka pranuar t’u dalë zot atyre. Pika më nevralgjike është ekonomia; sot shqiptarët janë më të varfër se dje, në xhepat e tyre mbeten më pak para se dje, papunësia është një plagë e madhe e shoqërisë dhe varfëria, për fat të keq, është ulur këmbëkryq në mjaft familje shqiptare. Në 4 vjet nuk ka pasur ngritje pagash dhe pensionesh e ndërkohë jetesa është shtrenjtuar. E për këtë Basha ka një program dhe si Kryeministër do të dijë t’u japë zgjidhje konkrete dhe këtë e ka shpjeguar në çdo takim që ka pasur.

Së nënti: një nga pikat me interesante të tureve elektorale të Bashës është edhe mbështetja që ai ka për rininë, ku vjen me projekt konkret, jo vetëm për përfshirjen e tyren në politikë për të kontribuar për një Shqipëri më të mirë. Kujtojmë që veç premtimit të anulimit të ligjit të arsimit të lartë, garancisë që asnjë nuk do të mbetet pa u shkolluar se nuk ka mundësi ekonomike të paguajë tarifat larta, Lulzim Basha ka shpallur tashmë edhe faktin se, në veçanti, për rininë me atë Kryeministër do të ketë 10 mijë stazhe pune çdo vit të paguara.

Së dhjeti: pika më e rëndësishme e programit të PD-së është rimëkëmbja e ekonomisë, e cila do të sjellë më shumë vende pune, ulje të varfërisë, më shumë para në xhepat e njerëzve. PD dhe Basha kanë filozofinë e taksave të ulëta që simulojnë gjenerimin e vendeve të punës. Basha ka shpjeguar planin e tij të integruar ekonomik dhe ka folur për uljen e taksave, nxitjen e investimeve, mbështetjen e zhvillimit të industrisë prodhuese dhe të bujqësisë, duke garantuar se do t’i jepet fund terrorit të gjobëvënies, trysnisë dhe arbitraritetit shtetëror ndaj sipërmarrjes dhe do të jetë garantues i konkurrencës së ndershme dhe mundësive për të gjithë. Një tjetër pikë e rëndësishme e Bashës është edhe rimëkëmbja e shëndetësisë, ku ka pranuar anulimin e koncesioneve abuzive.