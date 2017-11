Dhoma Amerikane: Qeveria të mbajë premtimin, të ulet në 18% tatimi për pagën

Komisioni i Ekonomisë/ Përfaqësitë e biznesit kërkojnë uljen e taksës së pronës dhe dividendit

Në mbledhjen e ditës së djeshme të Komisionit të Ekonomisë dhe Financave morën pjesë edhe disa përfaqësues të bizneseve, të cilët shprehën mendimet e tyre për ndryshimin në taksën e pronës dhe ndryshimin në taksën e infrastrukturës mbi ndërtimet. Gjithashtu vëmendje morën edhe tatimi mbi të ardhurat personale dhe vendimi i qeverisë për shtrirjen e skemës së TVSh-së për bizneset që kanë xhiro më të lartë se dy milionë lekë, nga 5 milionë lekë që është aktualisht. Për sa i përket taksës së banesave, kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, Nikolin Jaka, propozoi që për shtëpitë e para të jetë zero. Sipas Jakës nëse pranohej propozimi i tij, do të stimuloheshin individët për të blerë një shtëpi, ndërsa theksoi se për shtëpitë e dyta dhe të treta shqiptarët duhet të paguajnë më shumë. Kreu i Dhomës së Tregtisë u shpreh kundër uljes së pragut të TVSh-së në 2 milionë lekë, pasi kjo sipas tij do të nxisë informalitetin dhe do të dëmtojë biznesin e vogël. Për sa i përket heqjes së TVSh-së për ushqimet e shportës bazë, një propozim i deputetëve të LSI, Jaka u përgjigj se produktet ushqimore janë në 70 për qind importe dhe ulja e TVSh-së nuk do të sjellë përfitim në ekonomi. Ndërkohë përfaqësuesit e Dhomës Amerikane të Tregtisë kanë ripërsëritur komentet e tyre kundra paketës fiskale të propozuar nga qeveria Rama. Anëtarët e Dhomës i kanë kërkuar qeverisë që të mbajë premtimin që bëri përpara zgjedhje, që tatimi mbi pagat e larta mbi 130 mijë lekë në muaj të ulet nga 23% në 18%, sepse sipas tyre një nismë e tillë mungon edhe në paketën fiskale aktuale. “Ulni taksën mbi TAP që të ketë rritje të pagës dhe të deklarimit të tyre. Në këtë paketë fiskale vumë re se shumë prej ligjeve do përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Dhoma Amerikane ka kërkuar që elementë të rëndësishëm duhet të përcaktohet me ligj. Aktualisht në rastin e TVSh-së, kufiri përcaktohet me VKM. Dhoma ka kërkuar që kufiri të mos ndryshojë nga viti në vit. Në opinionin e anëtareve të Dhomës, ligji duhet të përcaktojë qartë detyrimin tatimor duke përcaktuar qartë dhe pa ekuivokë si bazën e tatueshme ashtu edhe normën tatimore. Aktet nënligjore do të duhet me tej të specifikojnë detaje apo japin sqarime, por jo të vendosin elemente tepër llogaritjes se detyrimit tatimor”, thanë përfaqësuesit e Dhomës Amerikane.

Dorian Teliti: Rama flet për diplomaci ekonomike, por harron se ofrojmë produkte skarco/Këshilltari për ekonominë në PD, Dorian Teliti ka deklaruar se qeveria po mbledh taksat nga qytetarët por paratë e mbledhura nuk po përkthehen në të ardhura për qytetarët. Sipas Telitit, vendi ynë ka një problem të madh për shkak të klimës së keqe të biznesit në vend. Teliti tha se pa projektin TAP dhe hidrocentralin e Devollit ekonomia nuk do të rritej, ndërsa do të jetë një problem i madh kur këto dy projekte të mbarojnë pasi ekonomia shqiptare do të humbasë ushqimin kryesorë të rritjes së saj. I ftuar në studion e ‘Fax News’ Teliti foli edhe për diplomacinë ekonomike. Ai tha se aktorët e diplomacisë ekonomike janë marketues dhe ata thjeshtë marketojnë produktin për investitorët, ndërkohë që produkti që ofrojmë ne është skarco. “Situata financiare e bizneseve nuk ka ndonjë përmirësim. Buxheti duhet të vijë në rritje sepse taksat janë rritur. Ndryshimi i skemës së taksimit të pronës, kemi një ndryshim të modelit të taksimit të pronës çka do të thotë se do të paguhet dy herë më shumë për taksën e pronës dhe kjo do të godasë ato që kanë të ardhura më të ulëta. Nëse ne vazhdojmë të rrisim taksat vit pas viti duke mos u përkthyer në rritje ekonomike që do të sillte të ardhura shtesë, apo mos të kemi rritje të ardhurash dhe pagave, praktikisht kemi më shuma para në arkën e shtetit por që nuk përkthehen tek qytetarët shqiptarë, çfarë do të ishte një shpërndarje më e drejtë e pasurisë. Po ta krahasosh papunësinë sot me atë të para 4 viteve jemi po aty, ajo rritje që është ka të bëjë me formalizimin e ekonomisë, po të ishte ndryshe do të ishte rritur ekonomia. Tapi dhe hidrocentrali i Devollit kanë qenë faktorët kryesorë për rritjen ekonomike. FMN dhe Banka Botërore thotë se rritja ekonomike nuk do të jetë 4.2 por do të ulet në 3.6. Nuk mund të bazohemi vetëm tek dy projekte për rritjen e ekonomisë, pa këto dy projekte do të ishin në masën 2.5 % pra ato dy projekte kanë pasur peshën kryesore të rritjes ekonomike.Duhet të gjejmë burime tjera për rritjen ekonomike, në momentin që këto dy projekte do të mbarojnë do të kemi problem me rritjen ekonomike sepse ushqimi kryesorë, paratë që vijnë për këto projekte do të mungojnë. Diplomatët janë marketues, duhet të marketojnë një produkt, por ne duhet të jemi atraktiv në mënyrë që diplomatët ta marketojnë. Por ne kemi taksat e larta, procedura më tepër se tjerët e tjerë, kështu ne jemi të fundit në rajon. Të kesh një produkt të mirë dhe ta marketosh këtë duhet të bëjë diplomacia por ne kemi produkt skarco. Ne kemi tre faktorë kryesorë se pse nuk tërheqim investitorë dhe renditemi të fundit na rajon për klimën e biznesit: Procedurat e shumta, taksat e larta, problemi me pronën”, tha Teliti.