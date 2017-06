Dhuna ndaj anëtarit të LSI-së/Meta për Ruçi-Ramën: I njoh këta trima me fustane grash

Ish-kryetari i LSI-së, Ilir Meta ka akuzuar Edi Ramën, si përgjegjësin kryesor të dhunës ndaj anëtarit të LSI-së në Zharrëz të Fierit. Gjatë mitingut elektoral të LSI-së në Fushë-Krujë, Meta tha se as Rama dhe as Ruçi nuk mund të ndikojnë në votën e të rinjve shqiptarë, duke i quajtur ata burracakë

Ish kreu i LSI, Ilir Meta ka vizituar në spitalin e Fierit maturantin e dhunuar Ogers Grendi, ndërsa i është përgjigjur Gramoz Ruçit. Kryetari i grupit të PS tha se sherri ka ndodhur për një vijë uji dhe jo për çështje politike, por Meta i kujtoi edhe njëherë, sipas tij largimin me fustan nga Shqipëria në 1997 dhe i bëri thirrje që të mos bëhet vegël e Rilindjes, pasi është organizatë kriminale. “Ky djalë nesër duhet të shkonte i qetë të jepte provimin e maturës, jo të kurojë bishtat e levave dhe të lopatave. Kjo është një akuzë për Edi Ramën për Gramoz Rucin, si të bëjnë presion ndaj administratës dhe njerëzve. Ndëshkim në 25 qershor në emër të ëndrrave të këtyre fëmijëve, pasi nuk ia kishte borxh asnjë socialist të na sillte kohën e Libofsësh, kur është rrahur Namik Dokle. Dhe nuk ka vdekur rinia e Fierit, por do u tregojë vendin me votë dhe me cdo mënyrë tjeëtr nëse është e nevojshme. Kjo është një skemë kriminale, që do të ndëshkohet me referendum, prandaj të gjithë të rinjtë të ngrihen. Gramoz Ruci nuk del dot në Fier, jo se nuk do Ilir Meta, por se Rama e vuri të nëntin se donte ti bënte zgjedhjet pa opozitën dhe do t’i vishte rehat dhe tani ta harrojë. Ruci të ketë kujdes dhe të mos kthehet vegël qorre e Rilindjes se nuk ka lidhje e socialistëve, është organizatë kriminale dhe do të ndëshkohet me votë” tha Meta nga spitali i Fierit. Edhe më herët, ish-kryetari i LSI-së, Ilir Meta ka akuzuar kryeministrin Rama, si përgjegjësin kryesor të dhunës ndaj anëtarit të LSI-së në Zharrëz të Fierit. Gjatë mitingut elektoral të LSI-së në Fushë-Krujë, Meta tha se as Rama dhe as Ruçi nuk mund të ndikojnë në votën e të rinjve shqiptarë, duke i quajtur ata burracakë. “LSI forcë e parë do të shpëtojë rininë e Shqipërisë nga karteli i drogës, krimit dhe konçensioneve. Më vjen keq që jam vetëm fizikisht në Fushë-Krujë në këto momente sepse zemër e kam tek një 18 vjeçar në Zharrëz të Fierit të cilin një bandit që punon me Albetrolin sëbashku me dy rilindas të pabesë e kanë goditu me levë se pse voton për LSI-në dhe kjo nuk është rastësi, dhe kjo nuk është rastësi, kjo është pjesë e një skenari ogurzi, të kryetarit të rilindjes, i cili basi mori peng partinë historike, pasi dështoi me pucin për të bërë një reformë në drejtësi, për ta kapur atë për at bërë më keq se policinë e drogës, pasi dështoi të bënte zgjedhje pa opozitën duke u përpjekur të bëjë një puç tjetër, na mori na korruptoi Lulushin për ta përdoru atë kundër zgjedhjeve. Unë do ju kërkoj falje sepse pas këtij mitingu do të nisem për në Zharrës për të takuar 18 vjeçarin e plagosur. Përgjegjësinë e ka ai dhe e ka personale, sepse është ai dhe vetëm ai përgjegjës për frymëzimin e dhunës. Dua ti them meqënëse nuk ka vënë mend që ti thërras mendjes para se të jetë shumë vonë. Nuk vë dot dorë ai mbi votën e të rinjve të Shqipërisë, as ai dhe as ai tjetri, që në 96 u arratis për në Greqi për fustan grash. E di mirë unë trimërinë e atyre burracakëve. Fati i Janukoviçit të Ukrainës do ju duket lule, sepse në këtë vend edhe nëse ka rënë kryetari i opozitës edhe nëse bie policia e prokuroria nuk bie rinia e Shqipërisë”, deklaroi Meta.

Kreu i LSI, Petrit Vasili denoncon: Horrat e PS-së dhunuan një anëtar të LSI/ Kreu i LSI-së, Petrit Vasili ka denoncuar ditën e djeshme një rast dhune të ushtruar ndaj një anëtari të LSI-së. Kreu i kësaj partie është shprehur se ngjarja ka ndodhur në Zharrës të Fierit.

“Horrat e PS-së goditën një anëtar të LSI-së. Autor i kësaj vepre kriminale është Agim Grembi, e policia e drogës nuk e ka arrestuar kriminelin”, është shprehur Vasili, ndërsa ka akuzuar PS-në e Fierit si të implikuar dhe po ashtu ka kërkuar nga PS në Tiranë distancimin prej ngjarjes së rëndë. Petrit Vasili është shprehur se përgjigja e LSI-së për këtë ngjarje do të jetë shumë e ashpër.

Dhuna ndaj anëtarit të LSI-së, flet babi i të dhunuarit/ Paraditen e djeshme, kreu i LSI-së Petrit Vasili ka denoncuar një rast dhune ndaj një anëtarit të LSI-së në Zharrës të Fierit Orges Grembi. Pas kësaj ngjarjeje ka reaguar edhe babai i të dhunuarit, Kujtim Grembi. Ai ka rrëfyer ngjarjen se si është ofenduar dhe më pas qëlluar djali i tij nga 3 perona. Sipas tij sulmi ndaj djalit të tij është bërë për qëllime politike, pasi 3 autorët pasi e kanë pyetur se për kë forcë politike do të votojë, kanë filluar ta ofendojnë dhe më pas ta qëllojnë me sende të forta.