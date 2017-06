Dhunohet zyra e PD në Ishëm, letra kërcënuese: Do e shohësh kush jemi ne

Zyra elektorale e PD-së në Ishëm është dhunuar nga persona të panjohur deri më tani. Ndërsa pronarit të objektit ku është vendosur kjo zyrë i është lënë një letër kërcënuese me jetë. Dhunuesit e zyrës elektorale i shkruajnë pronarit të objektit që të heqë menjëherë flamujt e PD-së, ndërsa e kërcënojnë me jetë nëse ai do të bënte denoncimin. Pronari i objektit mësohet se ka bërë denoncimin në Policinë e Durrësit, e cila ka nisur edhe hetimet për të gjetur autorët e kërcënimit. “Mos t’i shohim nesër aty se do hidhet objekti në ajër zorraxhi m*ti. Në qoftëse se ke ngelur për 2 lekë, do të japim ne, vepro shpejt se do t’i thyejmë të gjitha xhamat, i ke në tokë. Po s’hoqe flamujt të zezat do t’i bëjmë. Do të shohim se kush je ti e kush jemi ne, zagar.”, shkruhet ndër të tjera në letër.