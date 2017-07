Dibranët i japin mbështetje maksimale PD dhe Xhemal Gjunkshit, pritet konfirmimi i fitores më 25 qershor

Kandidati i PD, qarku Dibër, i dyti i listës vazhdon takimet intensive shtëpi më shtëpi, lagje me lagje, fshat më fshat duke i takuar nga afër banorët, bashkëpatriotët e tij për të ndarë me ta hallet dhe shqetësimet më të cilat përballen. Kjo qeveri nuk ka mundur jo vetëm t’i zgjidh, por as t’i dëgjojë banorët e Peshkopisë dhe 15 Njësive të tjera Administrative nga Lura, Kalaja e Dodës Selisht Maqellarë etj. Gjeneralmajor Gjunkshi jo vetëm ka dëgjuar, por dhe ka mbajtur shënim të gjitha nevojat e banorëve të zonës, shtresave të ndryshme të shoqërisë, biznesit duke i garantuar ata që do të jetë një zë i fuqishëm në mbështetje të tyre për një jetesë më të mirë, për përmirësim të infrastrukturës, për një arsim dhe shëndetësi më të mirë për një ekonomi të fortë dhe një të nesërme të sigurt. Zoti Gjunkshi për vet karrierën e tij prej ushtaraku, tashmë në politikë do t’i duhet të jetë një njeri i fjalës së mbajtur, ndaj ai është i vendosur të jetë po aq serioz sa deri më sot, që nesër të shkojë të jap llogari përballë çdo dibrani për ato çfarë ai është zotuar se do të ngrejë fuqishëm zërin dhe do t’u dal zot halleve të tyre. Por, për të realizuar të gjitha këto, Xhemal Gjunkshi kërkon nga dibranët të votojnë masivisht PD, të besojnë të vizioni i liderit të saj Lulzim Basha, përmes të cilit jo vetëm Dibra, por dhe Shqipëria do të jetë më e zhvilluar. Prandaj prej ditës së parë të prezantimit me strukturat e më pas në takimet me qytetarët, gjeneralmajor Gjunkshi ka kërkuar votë për PD që me Lulzim Bashën kryeministër premtimet e tij dhe forcës politike për të cilën kandidon të bëhen realitet. Kandidat i PD gjeneralmajor Xhemal Gjunkshi në takimin me banorët e fshatit Hotesh u njoh me problematikat që shqetësojnë banorët dhe i siguroi se me ardhjen e PD në pushtet, do të fillojë ndryshimi. Të njëjtin premtim z.Gjunkshi e bëri dhe me banorët e Katundit të Ri në Luzni pa harruar të pohojë as rikthimin e Universitetit të Dibrës dhe mbështetje për Rrugën e Arbrit. Fshati Dohoshisht ishte një nga ndalesat e radhës e kandidatit për deputet gjeneralmajor Gjunkshit ku u konfirmua se situata është e njëjtë, kudo varfëri, pasiguri, harresë dhe mungesë shprese. Takimet e z.Gjunkshi kanë vijuar derë më derë e sy me sy me qytetarët ku dhe me banorët e fshatit Grevë ai ka shpalosur programin e Republikës së Re. Pritje madhështore i është rezervuar Gjeneral Xhemal Gunkshit komuniteti i fshatit Ushtelenxë. Në takimet në fshatrat Lishan i Poshtëm dhe Lishan i Epërm është diskutuar rreth nevojave pa fund të këtyre banorëve, ku varfëria është ulur këmbëkryq. Si zonë e djathtë nuk është hedhur asnjë lopatë në rrugët e fshatrave dhe të Luznisë. Gjeneralmajor Gjunkshi ka premtuar se vetëm PD do ju rikthejë shpresën, dinjitetin e munguar. Një ditë të bukur kandidati Gjunkshi kaloi dhe me qindra njerëz nga Kalaja e Dodës në Kastriot ku pas faljes së namazit të Xhumasë në xhaminë e Radomirës, bashkë me besimtarët, bujarë dhe fisnikë u diskutua rreth nevojave të cilat kanë dhe se cilat janë rrugët e zgjidhjes. Kandidati i PD ishte dhe në Borovjan e Sohodoll ku bashkëbiseduan ne banorët për tu njohur nga afër me hallet dhe problemet që i shqetësojnë ato dhe i njohu ato me programin e Republikës së Re. Në takimin me banorët e fshatit Kishavec, z.Gjunkshi bëri një rezyme të gjitha premtimeve të qeverisjes së oligarkëve Rama -Meta. Me ardhjen e PD në pushtet do të ndërtojmë rrugën Kandërr -Kishavec dhe do të marrë fund një herë e mirë historia e ujit për fshatrat e Kastriotit. Fshati Kandërr ishte një tjetër ndalesë e kandidatit të PD gjeneralmajor Xhemal Gjunkshi i mbështetur ishte edhe kryetari i PR z.Shukri Shehu. Në 4 vitet e fundit në njësinë Kastriot nuk është hedhur asnjë qindarkë. Ishte qeveria e djathtë që asfaltoi gjithë fshatrat e Kastriotit. Pritje e përzemërt Gjunkshit ju bë dhe nga banorët e Radomirës mes kalvarit të halleve si gjithë Dibra, të lënë pas dore, pa punë, pa shpresë. Si bastion i PD, Rilindja i ka persekutuar duke mos dhënë asnjë qindarkë për Kalanë e Dodës. Kandidati i PD z.Gjunkshi u premton banorëve të Radomirës se rrugën prej 4 km do ta asfaltojmë të parën, duke mundësuar që Korabi të jetë i vizitueshëm për të gjithë. Do të hartohen skema mbështetëse për zhvillimin e turizmit malor. Gjeneralmajor Gjunkshi vizitoi baxhot dhe bizneset e Kalasë së Dodës këto mjeshtra të përpunimit të qumështit që prej vitesh nuk kanë parë dorën e shtetit duke iu garantuar mbështetje me ardhmen e PD në pushtet. Edhe banorët e fshatit Pocest pritën kandidatët për deputet të PD gjeneralmajor Gjunkshin, Edmond Isaku dhe z.Agron Qoku me të cilët ndanë shqetësimet. Po këta kandidatë u takuan me banorët e fshatit Majtarë ku panë nga afër hallet dhe problemet me të cilat përballen ato çdo ditë. Zoti Gjunkshi në takimet e tij ka pohuar se do të eliminohen procedurat e lejeve të ndërtimit në parqet kombëtare të Korabit, të Lurës dhe në Kacni. Si kudo tjetër në Dibër edhe Njësia Muhurr është e lënë në harresë kryesisht këto 4 vitet e fundit. Banorët e katërgrykëve (Selishtës) pritën në një takim të përzemërt gjeneralmajor Gjunkshin, kandidati për deputet i PD. Derë më derë për të takuar çdo njeri, duke e parë në sy, duke u përballur me mjerimin që ka kapluar banorët e Bardhaj-Reçit , Hurdhë – Reçit, Gur – Reçit dhe Lurës. Të lënë pas dore, pa rrugë, pa punë, pa dinjitet kështu e ka katandisur Rilindja Lurën me parkun kombëtar me liqenet më të bukura në rajon. Derë më derë për të përçuar tek çdo qytetar programin e PD gjeneral Xhemal Gjunkshiu takua me banorë të Çidhnës ku pasi u njoh me problematikat që përballen banorët u premtoi asfaltimin e rrugës pasi i shërben Arrasit, Çidhnës dhe Lurës. Takim i përzemërt ishte dhe me banorët e Arrasit dhe Zall-Dardhës, ku u njohën nga afër hallet dhe problemet e banorëve. “Të bëhemi bashkë ta rrëzojmë me votë këtë qeveri, këtë kryeministër që bën premtime dhe nuk i mban”- tha Gjunkshi në Zallë Dardhë. Gjeneral Xhemal Gjunkshi takime me tregtarët dhe banorët e Dibrës në tregun fshatar duke iu premtuar mbështetje. I shoqëruar dhe nga kandidati Bashkim Murati z.Gjunkshi u takuan me banorët e fshatit Blliçe dhe Fushë Alie ku i siguroi banorët se qeveria e PD do të jetë më afër qytetarëve. Një nga takimet në fushatë ishte me banorët e Sllovës dhe Zall-Kalisit. Si gjithkund edhe këtu investimet e fundit kanë qenë në vitin 2013 kur e majta mori pushtetin. Këto ditë Xhemal Gjunkshi u takua dhe me banorë të fshatrave Sllatinë dhe Trojak, Kastriot, Vranjt dhe Limnjan, Çernene, duke u njohur nga banorët e kësaj zone më problemet më të cilat ndeshen. Biseda ishte tejet miqësore dhe me banorët e Maqellarës. Rabdishti është fshati me potencialin më të madh turistik në rrethin e Dibrës , por ajo që e pengon turizmin është infrastruktura rrugore. Me ardhjen në pushtet të PD ky fshat do të zhvillohet pasi do të ndërtohet rruga dhe do të mbështeten shtëpitë pritëse duke e kthyer në destinacion turistik. Kandidati Gjunkshi u takua dhe me banorë të fshatit Bellovë ku u njoh nga afër me hallet e tyre ku në 27 vjet nuk ka asnjë investim në ujësjellësa dhe kanalizime si dhe ka vijuar takimet dhe në fshatrat e Shupenzës. Nën entuziazmin e banorëve të Boçevës ai ftoi banorët e kësaj zone të majtë e të djathtë të votojnë PD. Gjeneralmajor Gjunkshi, Edmond Isaku dhe ing.Halil Jakimi, ishin në një takim me banorët e fshatit Okshatinë ku u theksua fakti se ka ardhur koha që shqiptarët të ndërpresin kontratën me këtë qeveri pasi nuk kanë mbajtur asnjë premtim. Gjeneralmajor Gjunkshi u takua me banorë ë Peshkopisë dhe biznesmenë të lagjes Treg të cilët e shohin PD si të vetmen shpresë pasi qeveria aktuale po u merr shpirtin me rritjen e taksave. Papunësia ka mbërthyer moshat e reja kryesisht, është rritur varfëria ç’ka ka bërë të ulet fuqia blerëse. Në kuadrin e takimeve gjeneralmajor Gjunkshi u takua dhe me gratë. “Kishim mirësinë të ndanim programin e PD me gra, zonja, nëna dhe motrat tona. Ishte një vlerësim shumë i madh për ne, prania e dhjetëra nënave ku Gjunkshi ka një falënderim të sinqertë pasi ato janë shtylla e familjes Dibrane.