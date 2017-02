Diktatura rrëzohet me protesta

Më 18 shkurt opozita do të nis stinën e protestave kundër organizatës kriminale në pushtet. Ditën e djeshme, kreu i PD-së Lulzim Basha lajmëroi mbajtjen e një manifestimi kundër padrejtësive dhe varfërisë, kundër shëndetësisë që lëngon dhe arsimit të shkatërruar, kundër drogës, krimit dhe kriminelëve në politikë. Rama dhe aleanca me bandat kanë rrethuar Shqipërinë tashmë në mjerim. Banda e Edi Ramës është e rrethuar nga një popullsi e dëshpëruar sepse dëshpërim mbollën me mbylljen e vendeve të punës, me çmimet e larta, faturat apo taksat e larta. Ndaj thirrja e vazhdueshme e kreut Basha dhe opozitës shqiptare është vendosja e pushtetit në duart e qytetarëve, pasi nuk mundet që në këto zgjedhje jetike për vendin të vendos droga dhe korrupsioni siç ndodhi në zgjedhjet e pak muajve më parë. Thirrja për manifestim nga Basha, bëhet me qëllimin për të dalë pikërisht nga kjo gjendje e vështirë që po kalon vendi. Edi Rama dhe krimi janë bërë njësh me qëllim për të mbajtur pushtetin, për të bërë më shumë para, për të vjedhur zgjedhjet dhe për të ndrydhur vullnetin e qytetarëve shqiptarë. Ky kryeministër mbron ata që janë në kërkim policor, ndihmon të arratisen ata që janë të dënuar, ulet, drekon, darkon, bën pazare me kriminelët më të rrezikshëm siç është i famshmi Eskobari i Ballkanit. Nga ana tjetër arreston, keqtrajton, dhunon, poshtëron qytetarët e pambrojtur. Sot në Shqipëri një grusht i vogël njerëzish kontrollojnë pasuritë dhe gjithë pushtetin politik e ekonomik të vendit, ndërsa shumica e shqiptarëve janë më së shumti të pafuqishëm, të pashpresë dhe të varfër. Pushteti i premtohet gjithmonë shumicës, por përfundon gjithmonë në duart e pakicës. Miliona shqiptarë të thjeshtë kanë qenë dhe mbeten të braktisur. Për ta dyert e mundësive, të përparimit janë të mbyllura. Zëri i tyre nuk dëgjohet, të drejtat e tyre nëpërkëmben. Ndaj më 18 shkurt të gjithë shqiptarët të mblidhen në Tiranë për t’i thënë stop politikës kriminale të rilindjes Rama. Pasi duke u bërë së bashku dhe të pandashëm, kjo qeveri bandë do të marr arratinë, ndërsa pushteti do të jetë sërish në duart e qytetarëve.